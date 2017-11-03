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Экс-форварду «Баварии» Паоло Герреро грозит дисквалификация за кокаин

Экс-форвард «Баварии» накокаинился перед матчем сборной и ждет дисквалификацию
Eurosport

3 ч. назадИзменено 1 час назад

Развлекся перед матчем сборной Перу.

Нападающий сборной Перу и «Фламенго» после матча квалификации ЧМ-2018 против Аргентины (0:0) сдал положительную допинг-пробу.

Как сообщает журналист Франсиско Велез, в крови Герреро обнаружены следы от употребления кокаина.

Герреро грозит длительная дисквалификация, в связи с которой нападающий не сыграет с Новой Зеландией в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира.

  • Первая игра между Перу и Новой Зеландией пройдет 11 ноября в Веллингтоне.
  • Ответная встреча состоится в Лиме 16 ноября.

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