Экс-форварду «Баварии» Паоло Герреро грозит дисквалификация за кокаин

Нападающий сборной Перу и «Фламенго» после матча квалификации ЧМ-2018 против Аргентины (0:0) сдал положительную допинг-пробу.

Как сообщает журналист Франсиско Велез, в крови Герреро обнаружены следы от употребления кокаина.

Герреро грозит длительная дисквалификация, в связи с которой нападающий не сыграет с Новой Зеландией в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира.

Первая игра между Перу и Новой Зеландией пройдет 11 ноября в Веллингтоне.

Ответная встреча состоится в Лиме 16 ноября.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube