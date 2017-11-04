Продолжение следует. Почему Мбаппе – Жезус – новое противостояние Месси – Роналду

С сезона-2007/08 футбол перешел в новую эру. Весь фокус сместился на противостояние двух талантливых парней, которые спродюсировали вокруг себя самый интересный сериал в истории. 10 лет Лионель Месси и Криштиану Роналду выдают безумные серии, делят популярность, фанатов и титулы.

За это время аргентинец и португалец выиграли семь кубков Лиги чемпионов и обновили рекорды престижного турнира. Криш настрелял 105 голов, Лео – 94. Парочка настолько увлеклась соперничеством, что космически оторвалась от главного бомбардира прошлых лет: Рауль с 71 голом скромно опустился на третье место в списке.

Футбол еще никогда не видел такого доминирования двух игроков. Целую декаду Роналду и Месси жили в превосходстве, но всему есть предел. В декабре 32-летний португалец сравняется с 30-летним аргентинцем по «Золотым мячам», и кино надо закрывать. Эта история должна закончиться хэппи-эндом, потому что ни один из них не заслуживает остаться в памяти вторым. Тот самый случай, когда пьедестал делят сразу два спортсмена: фотофиниш не поможет.

Конечно, есть шоумены, которые сразу же займут вакансии. Неймар и Антуан Гризманн будут на первых ролях в ближайшие годы, но такую же вмятину в футболе не оставят. Просто не успеют: французу уже 26, бразильцу – 25. Зато подрастают два других перца, отлично подходящие на роли главных героев сиквела.

Покуситься на легендарность пары Месси – Роналду способны Килиан Мбаппе и Габриэл Жезус. Нападающий «ПСЖ» в прошлом декабре отпраздновал совершеннолетие, а форвард «Манчестер Сити» только в апреле сможет беспрепятственно покупать алкоголь. Но помимо кучи сезонов для свершений, у янгстеров есть главное оружие успеха: они неприлично талантливы.

31 гол и 24 ассиста в 70 матчах. Мбаппе делает такие цифры в возрасте, когда головы тинейджеров забиты тем, как не опозориться, подкатывая к вчерашней выпускнице. 18-летний француз будто вообще не в курсе про существование паспорта. Летом Килиан станет вторым самым дорогим футболистом планеты(«ПСЖ» полностью выкупит и игрока у «Монако»), но этот факт на него совсем не давит. Тинейджер отрывается в Париже и с Эйфелевой башни плюет на синдром второго сезона.

«Играть с Мбаппе – это удовольствие. Он все еще ребенок, но на поле этого не скажешь, Килиан действует так смело, будто ему все 30. Совсем скоро он будет всерьез претендовать на «Золотой мяч», – делится мнением о партнере по атаке Неймар.

В день, когда Роналду победил в номинации «Игрок года ФИФА», Мбаппе забрал приз лучшему футболисту до 21 года. Главным соперником француза мог быть Жезус, но 20-летний бразилец уступил из-за травмы: Габриэл пропустил важные матчи АПЛ и ЛЧ во второй части прошлого сезона. Повреждение не позволило нападающему «Сити» всерьез рассчитывать на награду, но 2017-й он все равно заканчивает мощно: с прошлого ноября футболист ни разу не ушел с поля проигравшим.

«Это восхитительно. Просто невероятно. У Жезуса было много матчей за год: «Палмейрас», сборная, «Манчестер Сити». И ни одного поражения! Действительно серьезное достижение. Габриэл очень полезен нашей команде, он много прессингует и борется за все мячи», – хвалит игрока Хосеп Гвардиола.

Менталитет победителей у парней виден уже сейчас. Жажда триумфа спровоцирована еще и тем, что оба прописаны в сильнейших сборных и клубах. Франция и Бразилия – в любом состоянии и при любых раскладах фавориты международных турниров. «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити» живут одной мечтой на двоих: победа в Лиге чемпионов.

Символично, что Мбаппе и Жезус представляют клубы, которые на старте карьеры Месси и Роналду были далеки от приставки «топ». Лео и Криш раскрылись в командах с традициями, а Килиан и Габриэл начинают в сосудах, напичканных арабскими купюрами. Новая эпоха – новые реалии – новые герои.

Для рождения еще одного культового противостояния игроков должна сложиться тьма факторов. Но Жезус и Мбаппе обладают всеми компонентами сочной заварушки: суперталант, трофейный голод и топ-клубы для перформансов. Да у них даже рост и вес почти одинаковые! Роналду и Месси скоро уйдут, но дело их будет жить. Подрастают два огненных страйкера, которые не дадут скучать.

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