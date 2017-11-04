Eurosport

Пухлый болельщик четко повторил разминку запасных игроков, но на поле так и не вышел

Пухлый болельщик четко повторил разминку запасных игроков, но на поле так и не вышел
Eurosport

26 мин. назадИзменено 19 мин. назад

У парня талант.

Фанат южноафриканской команды «Кайзер Чифс» покорил соцсети, повторив движения запасных игроков, которые разминались возле бровки.

Болельщик, вес которого явно превышает 100 килограммов, продемонстрировал отличную физическую форму.

  • «Кайзер Чифс» занимает пятое место в таблице чемпионата ЮАР.
  • Команда набрала 14 очков в 10 матчах.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Оказывается, Василевский не может тащить вечно

04:41
Популярные видео
Команда с ордой глоров 4 раза выходила вперед. «Айлендерс» отыгрались лишь трижды
 383 просмотров11 ч
Арбитр не поставил пенальти в ворота «Ванкувера», но Демпси вывел «Сиэтл» дальше красивым дублем
 740 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться