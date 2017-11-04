Eurosport
Пухлый болельщик четко повторил разминку запасных игроков, но на поле так и не вышел
У парня талант.
Фанат южноафриканской команды «Кайзер Чифс» покорил соцсети, повторив движения запасных игроков, которые разминались возле бровки.
Болельщик, вес которого явно превышает 100 килограммов, продемонстрировал отличную физическую форму.
- «Кайзер Чифс» занимает пятое место в таблице чемпионата ЮАР.
- Команда набрала 14 очков в 10 матчах.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте