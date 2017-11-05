600-й матч Лионеля Месси за «Барселону», успех «Баварии» в Der Klassiker и другие карамболи дня

Испания

«Севилью» прибил игрок «Барселоны», на которого вы никогда бы не подумали

Лео Месси вышел на 600-й матч за клуб под двумя нападающими и придумал первый проход к воротам андалусийцев уже на третьей минуте. За 10 минут «Севилья» чуть не пропустила четырежды, но выдержала половину тайма, хотя каталонцы выдали лучшее начало матча в сезоне. Первый гол впихнул тот, от кого ждали меньше всего. Пако Алькасер отлично забрал мяч после ошибки Эскудеро и открыл счет.

Самым опасным у «Севильи» был Луис Муриэль. Он не положил в сетку после потери Умтити на старте матча и не попал в цель из-за штрафной сразу после перерыва. Колумбиец не жадничал и пасовал под хороший удар Сарабии, и не его вина, что Пабло не забил, а Писарро сравнял счет только с углового.

«Барса» не ждала тонны моментов и прибила соперника через пять минут – Алькасер замкнул кросс бывшего севильисты Ракитича и сделал дубль. Клуб из Андалусии выглядел так серо, что не собрался на финальный штурм и отдал победу «Барселоне». 2:1 – каталонцы сохраняют независимость от второго места на расстоянии четырех очков.

А еще в Испании:

«Валенсия» расщепила крепкий «Леганес» – 3:0, выиграла седьмой матч Примеры подряд и побила клубный рекорд 1947 года. Достижение этой команды выглядит даже круче, потому что старики побеждали в двух разных сезонах (с марта по сентябрь), а современные «лос че» укладывают победы в 1,5 месяца.

«Атлетико» дожал «Депортиво» – 1:0. Томас Парти голом на 91-й минуте оставил третье место за «индейцами».

Германия

«Бавария» разорвала «Боруссию» в Der Klassiker

Мюнхенцы запустили электрический стул для принципиального соперника на 17-й минуте. Роббен отлично пропустил под левую после того, как Хамес покатил под удар, и запулил мяч в сетку. У «Дортмунда» дела идут не очень – в октябре они не побеждали никого серьезного («Магдебург» из третьей лиги в Кубке не в счет) и страдали от регулярных избиений.

К получасу игры «шмели» дважды за три минуты сгоняли в контратаки, но ни Ярмоленко не реализовал выход один на один, ни Кагава не пробил в ближний. Зато вышло у Роберта Левандовского. Поляк давно не мучается совестью при голах бывшей, поэтому легко подставил пяточку в штрафной. Оба раза у «Дортмунда» напожарил Марсель Шмельцер.

Хозяева чуть не легли еще на первой минуте второго тайма, но на убойном моменте Левы головой их подтащил Бюрки. А при ударе Алабы ногу подставляли и Роберт, и Хамес, но мяч записали на темнокожего австрийца. «Дортмунд» отыграл один мяч и чуть не оторвал фанатов от смартфонов на 91-й минуте, но Кастро не замкнул прострел на пустые ворота.

3:1 – с учетом предыдущей работы в «Баварии» Юпп Хайнкес не проигрывает 29-й матч подряд. А Питер Бош наоборот под огнем критики – команда набрала одно очко в четырех играх Бундеслиги и уступила второе место «Лейпцигу».

А еще:

Шедевр Левандовского пяткой, флюк Алабы и еще пара мячей из битвы «Боруссии» и «Баварии»

Матс Хуммельс провел весь матч в обуви волка из восьмой серии «Ну, погоди».

А еще в Германии:

«Лейпциг» больше «Ганновера» владел мячом, внезапно пропустил от экс-форварда «Рубина» Жонатаса на 56-й минуте и грамотно рассчитал время для камбэка. Поульсен с Вернером развернули игру и принесли три очка «РБ» – 2:1.

«Шальке» не проигрывает в чемпионате пятый матч подряд (=2, +3), всунул победный мяч «Фрайбургу» и поднялся в зону Лиги чемпионов.

Дикий фэйл вратаря «Майнца», который пытался выбить воображаемый мяч, потому что потерял настоящий

Англия

«Ливерпуль» подтолкнул Билича к увольнению

«Молотки» отлично встрепенулись на неделе, когда спасли матч с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги с 0:2 к перерыву. Но «Ливерпуль» им вкрутил такую реактивную контратаку, для которой в защиту нужно подписывать Усейна Болта. Мане с Салахом понадобились 11 секунд, чтобы прибежать от своей штрафной при угловом к воротам Харта. Три минуты спустя Матип добавил второй гол после корнера – оборона «Вест Хэма» бросила высоченного защитника во вратарской и вынула мяч из сетки.

Аргентинец Ланцини классно разобрался с Джо Гомесом и запустил реминисценции о «Тоттенхэме» у фанатов, но «красные» разыграли мяч с центра поля и сразу пульнули ответочку. На 75-й Мане с Салахом еще набили личной статистики и совсем унизили «Вест Хэм». Защита лондонцев заслужила такой итог матча, а Джо Харта даже жаль. 4:1 – ESPN FC уже уверяет, что боссы «молотков» уволят Билича и пригласят Мойеса. Сергей Юран, на всякий случай, включите телефон.

А еще в Англии:

В матче «Стока» с «Лестером» внезапно заменили арбитра. Усталость от сезона настигла Роберта Мэдли на 20-й минуте, а причину травмы не нашел на повторах ни один британский режиссер. Красивую ничью 2:2 фиксировал уже Джонатан Мосс.

«Бёрнли» Шона Дайча добил крепкий «Саутгемптон» и забрался на седьмое место. Клуб из Ланкашира точно идет на звание главного открытия сезона.

А еще в Чемпионшипе:

«Халл Сити» проиграл третий матч подряд, а Леонид Слуцкий заговорил про психику и проблемы с командным духом. «Тигры» впервые в истории рухнули на 20-е место британского пердива, а их фанаты вывели в тренды твиттера хэштег #SlutskyOut.

А еще в Италии:

Генуэзское дерби было равным, но у «Сампдории» нашли Гастон Рамирес и Фабио Куальярелла, а у «Дженоа» – нет. 2:0 – «блючеркьяти» гонятся за «Ромой» и пока бегут шестыми.

Симоне Верди из «Болоньи» забил «Кротоне» два мяча со стандартов разными ногами – сначала левой, потом правой. Такого в Серии А точно не делали с сезона-2004/05 (может, и больше, просто такую статистику впервые запустили 13 лет назад). Эти голы обрадовали только Верди и статистических гиков – «Болонья» проиграла 2:3.

А еще во Франции:

«ПСЖ» с «Монако» играли мускулами друг перед другом и отмутузили середняков. От парижан «Анжеру» досталось пять тычков, от монегасков «Генгаму» – шесть. Лидеры Лиги 1 набивают разницу мячей перед очной дракой 25 ноября (через тур).

Странный гол из Турции, при котором команда сначала оборонялась втроем, а потом вообще на это забила

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