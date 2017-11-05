Александр Григорян – о договорняках в ПФЛ: «Взрослый мужик не проживет на 25-30 тысяч рублей»

Экс-главный тренер «Арарата» Александр Григорян высказался о договорных матчах в ПФЛ.

«Футболисты в ПФЛ зарабатывают 25-30 тысяч рублей, премиальные – до 10 тысяч. Это не тот минимум, на который может прожить взрослый мужик. Тем более, половина игроков пробовалась в первом дивизионе и понимает: существуют и другие зарплаты. Отсюда соблазн играть на тотализаторе.

Где его нет и не будет, так это в командах вроде «Строгино» и «Чертаново». Платят в них не больше, но там выстроена инфраструктура и сделана ставка на молодых игроков. Из таких клубов идет подпитка всего нашего футбола, так он и развивается. Вообще, для второго дивизиона нужны серьезные реформы», – заявил Григорян «СЭ».

Григорян возглавлял «Арарат» в течение 2,5 месяцев.

В сентябре появилась информация, что клуб прекратит существование в конце сезона-2017/18.

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