Маурисио Почеттино: «Не променяю «Тоттенхэм» ни на одну другую работу в мире»

Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино рассказал о любви к клубу.

«Когда вы выигрываете у «Реала», в Лиге чемпионов или Премьер-лиге, то это нормально, что мы находимся в центре внимания. Я очень горжусь «Тоттенхэмом», игроками. В конце концов это происходит потому, что команда хорошо выступает, игроки забивают, выигрывают матчи.

«Для меня «Тоттенхэм» – лучший и самый важный клуб в мире. Мои эмоции реальны, потому что я не могу быть фальшивкой. На данный момент «Тоттенхэм» на 100% в моей голове. Я бы не менял его ни на одну другую работу в мире, потому что я очень вовлечен и сфокусирован», – заявил Поччетино The Guardian.

Почеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года.

«Шпоры» занимают третье место в АПЛ, отставая от лидирующего «Сити» на 8 очков.

Клуб квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов после четырех матчей в группе.

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