Жозе Моуринью пострадал от «Челси», Криштиану Роналду снова не забил и другие хлопушки дня

Англия

«Челси» заставил Моуринью забыть об ужине с Абрамовичем

Перед матчем владелец «Челси» пригласил тренера «МЮ» пообедать, но бывшая команда испортила Особенному аппетит. В первом тайме команды скосплеили недавний матч «Юнайтед» против «Ливерпуля» с минимумом опасных моментов, а во втором игра пошла до гола. «Синие» владели преимуществом, играли изобретательнее – откровением для гостей стали регулярные подключения в атаку Бакайоко. Забили лондонцы по классике: Аспиликуэта навесил, а Мората вонзил мяч в верхний угол головой. Такая комбинация у «Челси» прошла уже в пятый раз в сезоне. Моуринью выпустил Феллайни и «МЮ» перешел на методичные навесы в штрафную. На последних минутах супертактика чуть не сработала: кудрявый бельгиец с нескольких метров расстрелял Куртуа, но Тибо спас «Челси» и снизил давление на Антонио Конте (1:0).

А еще:

«Челси» проиграл лишь один матч «красным дьяволам» на «Стэмфорд Бридж» из последних 15 – в октябре 2010-го.

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«Сити» в сотый раз напомнил Венгеру, что его время истекло

После матча тренер «Арсенала» скулил о нырке Стерлинга в штрафной, после которого судья назначил пенальти и голе Жезуса из офсайда (тут не поспоришь). Однако француз почему-то не вспомнил, что в первом тайме «Сити» пинал лондонцев и чудом ограничился голом де Брёйне после стеночки с Фернандиньо. В начале второго тайма Агуэро спокойно реализовал пенальти и только после этого «Арсенал» хоть немного напомнил команду. Ляказетт выскочил на замену и отыграл один мяч с паса Рэмзи. Лондонцы словно испугались собственной дерзости, в их действиях исчезла острота и Давид Силва вместе с Жезусом добили «канониров» (3:1). У Венгера есть две недели, чтобы придумать новую отмазку на дерби с «Тоттенхэмом».

А еще:

Со старта прошлого сезона «Арсенал» пропустил 12 мячей с пенальти – больше, чем любая другая команда АПЛ.

Отсыревший «Арсенал». Почему «канонирам» не надо винить арбитра в поражении от «Манчестер Сити»

Чумовой камбэк «Эвертона»

«Ириски» горели в середине второго тайма «Уотфорду» на своем поле со счетом 0:2. Тренер «Эвертона» Ансуорт снял с игры Руни и отправил на поле Кэлверт-Левина, который забил спустя шесть минут. Еще один мяч за «Эвертон» забил Ниасс, а на первой компенсированной минуте Бэйнз вывел ливерпульцев вперед. Судья компенсировал 11 минут (вратарю «шершней» Гомесу разбили голову и долго оказывали помощь), и на последней из них «Уотфорд» заработал пенальти. Все зря – Пикфорд отразил удар Клеверли с точки. 3:2, безумная победа «Эвертона», который в последний раз отыгрывался на «Гудисоне» со счета 0:2 в 1994-м в матче против «Уимблдона».

А еще в Англии:

«Тоттенхэм» помучился с «Кристал Пэлас», вскрыв оборону «орлов» лишь во втором тайме. Хынмин Сон забил 20-й мяч в АПЛ и стал лучшим азиатским снайпером лиги.

Есть женщины в британских селеньях. В матче «Рединг» – «Арсенал» (2:1) нападающая хозяев Фара Уильямс ввалила бывшей команде с центра поля.

Испания

«Реал» разгромил «Лас-Пальмас»

Мадридцы вскрыли оборону островитян только в конце первого тайма – Каземиро стал первым игроком «Реала» во всех турнирах в этом сезоне, который забил головой. После перерыва Асенсио закатил из-за пределов штрафной, а добил гостей Иско (3:0).

А еще:

Марсело провел 300-й матч за «Реал» в Примере. Больше среди легионеров за мадридцев сыграл лишь Роберто Карлос (370).

А еще в Испании:

«Сельта» встромила трешку в ворота «Атлетика» за 26 минут – в последний раз с басками такое случалось в Примере в 2005-м, когда команду помял «Бетис». Сил у «Атлетика» хватило, чтобы отыграть лишь один мяч (3:1).

Дмитрий Черышев выскочил на замену за «Вильярреал» в домашней игре с «Малагой», но героем стал другой «подводник». Никола Сансоне появился на поле на 64-й минуте и оформил дубль (2:0). Первый подобный случай в Примере в этом году.

Италия

«Интер» не справился с «быками»

«Торино» классно оборонялся и здорово контратаковал – в одном из выпадов на исходе часа игры Фальке открыл счет низовым ударом. Миланцы долго истязали оборону туринцев, но нашли слабое место только в конце игры, когда Эдер расстрелял вратаря после навеса Перишича. В компенсированное время «Интер» мог вырвать победу, но Весино погнул перекладину (1:1).

Волевая победа «Ювентуса» над аутсайдером

На празднование 120-летия «Старой синьоры» пожаловал самый подходящий гость – «Беневенто» проиграл все матчи в этом сезоне, установив несколько антирекордов. В первом тайме «ведьмы» ни разу не заглянули в штрафную «Ювентуса», но при этом наколдовали гол со штрафного и ушли на перерыв победителями.

После перерыва чемпионы очнулись и пришибли наглецов двумя мячами. Игуаин и Куадрадо забили после фланговых навесов (2:1).

А еще в Италии:

«Рома» обновила клубный рекорд по победам подряд на выезде в Серии А. «Волки» наваляли на выезде «Фиорентине» (4:2), одержав 12 победу.

«Наполи» не отошел от взбучки, устроенной среди недели «Сити». Неаполитанцы нанесли семь ударов в створ ворот «Кьево», но так не вскрыли оборону «ослов» (0:0). «Ювентус» притаился в одном пункте за спиной.

В случае потери очков в матче против «Сассуоло», тренер «Милана» Винченцо Монтелла потерял бы работу. Пока остался – россонери выиграли со счетом 2:0.

А еще в Германии:

Безутешный «Кельн» влетел дома «Хоффенхайму» со счетом 0:3. Дубль оформил нападающий сборной Германии Сандро Вагнер. «Козлы» – четвертая команда в истории Бундеслиги, которая в 11 турах набрала всего два очка. Никто из предшественников не избежал вылета.

Знатно покуражились «Вольфсбург» и «Герта» (3:3). Нападающий берлинцев Ибишевич в четвертый раз в карьере в Бундеслиге открыл счет на первой минуте – подобной скорострельностью отметился только великий Герд Мюллер.

А еще во Франции:

Марио Балотелли забил единственный мяч в матче «Ницца» – «Дижон» и зачем-то удалился в конце игры.

« Марсель » нашпиговал пятью безответными мячами «Кан». Дублем отметился Флориан Товен.

Марсель нашпиговал пятью безответными мячами «Кан». Дублем отметился Флориан Товен. Матч «Сент-Этьен» – «Лион» (0:5) несколько раз прерывался из-за беспорядков на трибунах.

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