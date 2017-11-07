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Sky Sports: «Эвертон» хочет пригласить главным тренером Диего Симеоне
Аргентинца планируют с мясом вырвать из Мадрида.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал первоочередной целью «Эвертона».
В ближайшее время руководство «Эвертона» обратится к Симеоне, которого хочет лично владелец клуба Фарад Мошири. Если затея с аргентинцем провалится, в запасе у мерсисайдцев есть три кандидатуры – Сэм Эллардайс, тренер «Уотфорда» Марку Силва и Дэвид Ансуорт, исполняющий обязанности главного тренера, сообщает Sky Sports.
- «Эвертон» с 11 очками занимает 15-е место в таблице АПЛ.
- «Атлетико» Симеоне идет четвертым в чемпионате Испании.
- Контракт аргентинца с мадридцами действует до 2020 года.
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