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Sky Sports: «Эвертон» хочет пригласить главным тренером Диего Симеоне

Sky Sports: «Эвертон» хочет пригласить главным тренером Симеоне
Eurosport

1 час назад

Аргентинца планируют с мясом вырвать из Мадрида.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал первоочередной целью «Эвертона».

В ближайшее время руководство «Эвертона» обратится к Симеоне, которого хочет лично владелец клуба Фарад Мошири. Если затея с аргентинцем провалится, в запасе у мерсисайдцев есть три кандидатуры – Сэм Эллардайс, тренер «Уотфорда» Марку Силва и Дэвид Ансуорт, исполняющий обязанности главного тренера, сообщает Sky Sports.

  • «Эвертон» с 11 очками занимает 15-е место в таблице АПЛ.
  • «Атлетико» Симеоне идет четвертым в чемпионате Испании.
  • Контракт аргентинца с мадридцами действует до 2020 года.

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