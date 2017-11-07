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«Ты единственный футболист, у которого вместо ноги рука». Патрис Эвра выразил респект Андреа Пирло

«Ты единственный футболист, у которого вместо ноги рука». Эвра выразил респект Пирло
Eurosport

59 мин. назад

Француз получал удовольствие от игры Маэстро.

Защитник «Марселя» Патрис Эвра поделился мнением о завершении карьеры полузащитником Андреа Пирло.

«Маэстро, ты единственный из тех, с кем я играл, у кого вместо ноги рука. Ты – настоящий феномен. Я люблю эту игру», – написал Эвра в инстаграме.

  • Пирло и Эвра вместе защищали цвета «Ювентуса» в сезоне-2014/15.
  • Андреа на днях объявил о завершении 21-летней карьеры.
  • Эвра с лета 2017 года выступает за «Марсель».
  • У француза проблемы с фанатами «Олимпика» – перед матчем Лиги Европы француз ударил ногой в голову одного из поклонников клуба.

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