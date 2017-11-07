Getty Images
«Ты единственный футболист, у которого вместо ноги рука». Патрис Эвра выразил респект Андреа Пирло
Француз получал удовольствие от игры Маэстро.
Защитник «Марселя» Патрис Эвра поделился мнением о завершении карьеры полузащитником Андреа Пирло.
«Маэстро, ты единственный из тех, с кем я играл, у кого вместо ноги рука. Ты – настоящий феномен. Я люблю эту игру», – написал Эвра в инстаграме.
- Пирло и Эвра вместе защищали цвета «Ювентуса» в сезоне-2014/15.
- Андреа на днях объявил о завершении 21-летней карьеры.
- Эвра с лета 2017 года выступает за «Марсель».
- У француза проблемы с фанатами «Олимпика» – перед матчем Лиги Европы француз ударил ногой в голову одного из поклонников клуба.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте