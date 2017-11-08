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CIES Football Observatory: у «Манчестер Сити» самый дорогой состав в Европе, у «Реала» – шестой
В тройку вошли «Тоттенхэм» и «Барселона».
Состав «Манчестер Сити» по оценкам CIES Football Observatory стоит 1,196 миллиарда евро, а самый дорогой игрок команды – Кевин де Брюйне – 144,5 миллиона.
На втором месте находится «Тоттенхэм» (1,173 миллиарда евро). Их самым дорогим игроком стал Харри Кейн (186 миллионов).
Состав «Барселоны» оценивается в 1,13 миллиарда евро. Луис Суарес – самый дорогой игрок (134 миллиона евро). Лионеля Месси оценили в 117,3 миллиона евро.
«Реал» занял шестую позицию (903 миллиона евро). Криштиану Роналду стоит 96 миллионов евро.
Первая десятка самых дорогих по составу клубов выглядит так:
1. «Манчестер Сити» – 1,196 млрд евро
2. «Тоттенхэм» – 1,173
3. «Барселона» – 1,130
4. «Челси» – 1,044
5. «Манчестер Юнайтед» – 919
6. «Реал Мадрид» – 903
7. «Ливерпуль» – 901
8. «ПСЖ» – 864
9. «Атлетико» – 800
10. «Ювентус» – 743.
- Трансферная стоимость игроков оценивается на основе алгоритма, разработанного исследовательской группой CIES.