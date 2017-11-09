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Полевой игрок встал в ворота сборной Ирака U-19 после удаления вратаря и отразил решающий удар
Возможно, парень сменит квалификацию.
Невероятная развязка ждала фанатов сборных Ирана и Катара в квалификационном матче молодежных команд до 19 лет за право участвовать в азиатском чемпионате мира.
По ходу серии пенальти вратарь иранцев получил красную карточку, из-за чего в ворота встал полевой игрок. Имено он стал героем матча: парень парировал заключительный удар соперника и принес своей команде победу.
- Кто именно из игроков совершил гениальный сэйв – неизвестно.
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