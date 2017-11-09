Вице-губернатор Санкт-Петербурга признался в хищении 50 миллионов рублей при строительстве стадиона

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признался в хищении средств при строительстве стадиона на Крестовском острове.

«11 октября 2017 года Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

16 октября 2017 года фигурант признал вину. Выполнены требования ст. 215 УПК РФ. Начато выполнение требований ст. 217 УПК РФ.

Сумма похищенных денсредств, по версии следствия, составляет 50 480 862 рублей. Следователь просит суд продлить меру до 09.02.2018. Суд рассмотрит ходатайство 13 ноября», – сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика к строительству стадиона на Крестовском острове. В результате этого в 2014 году было похищено более 50 миллионов рублей при заключении договора на поставку видеотабло.

Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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