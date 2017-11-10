«Вы больше похожи на шлюх, чем на игроков». Футболистка из США вернулась из России офигевшей

«Американка?» – схватил меня за руку при входе в баню здоровенный мужик. Он стащил с меня полотенце, уложил на пропитанную потом скамейку и отлупил веником. Листья хлестали по телу, иногда по лицу, потом он перевернул меня со спины на живот и продолжил. Я визжала, в то время как другие девчонки кричали «Да, да!». Затем мужчина вытащил меня из бани и окатил талой водой. Боже, у меня чуть не остановилось сердце». Обряд посвящения в воронежской «Энергии» Дэни Фоксховен запомнила навсегда, как и каждый день из пяти месяцев, которые футболистка из Колорадо провела в России.

Учеба в университете Портленда пролетела незаметно – Дэни мечтала о профессиональной карьере и представляла игру в сборной. На последнем курсе универа Фоксховен подписала контракт с «Филадельфией», но через пару месяцев футбольная лига обанкротилась и девушка согласилась на единственное предложение агента – чемпионат России. «Не волнуйся, «Энергия» самый титулованный клуб в этой стране. В 1996-м там играли пять американок, сейчас зажигает одна из лучших футболисток мира Вероника Бокете. Ты получишь три тысячи долларов в месяц». Фоксховен ликовала – русские предлагали очень хорошие для женского футбола деньги.

Классное настроение Дэни улетучилось в день знакомства с командой в феврале 2012-го в турецком Белеке, где «Энергия» проводила сбор. После тренировки американка сняла бутсы и села на траву. В этот момент к ней подлетел тренер Иван Саенко (отец экс-игрока сборной России), схватил за ухо, поднял и дал пощечину – переводчица объяснила зареванной Фоксховен, что Василич, как все называли коуча, не хотел, чтобы футболистка простудила яичники. «Хорошо, что в Россию я взяла с собой гитару. Иначе в тот вечер сошла бы с ума от гнева и обиды», – призналась Дэни в книге «Под светом огней и в темноте: Нерассказанные истории женского футбола».

Воронеж встретил американку снегом, слякотью и огромным четырехэтажным корпусом с высокими стенами и колючей проволокой, из-за чего напомнил концлагерь. Покинуть базу «Энергии» можно было только с разрешения тренера. На следующее утро после возвращения из Турции все футболистки с лопатами расчищали поле от снега. Русские игроки угрюмо косились на Дэни и не разговаривали.

Фоксховен особенно удивили тренировки, напомнившие подготовку военных: девушки таскали огромные автомобильные шины, ползали по песчаным карьерам, бегали по деревянным эстакадам. Никакой тактики, двухсторонок и работы с мячом. «Тренер показывал нам приемы карате, он считал, что это поможет улучшить удар. Однажды он ударил одну из девушек по лицу. Причем у нее уже был сломан нос», – поежилась американка.

В команде Фоксховен сдружилась с камерункой Августиной Силики, с которой по выходным гуляла по городу. Особенно Дэни поразили ларьки – в них продавали все, начиная от зубных щеток и заканчивая банками сардин. Водителей автомобилей американка называла маньяками, потому что они гоняли по разбитым дорогам с бешеной скоростью. Разруха сильно контрастировала с огромным особняком тренера Саенко стоимостью 24 миллиона евро и девятью автомобилями класса люкс – футболистка не понимала, зачем они ему на убитых дорогах. «Саенко, тенью которого были два телохранителя, обладал огромной властью. Однажды команда всем составом отправилась на матч мужского клуба. Сидевший на соседнем ряду мужчина закурил, это не понравилось Василичу. Курильщика тут же грубо выкинули со стадиона», – изумилась другой игрок «Энергии» Омолин Дэвис из Ямайки.

Легионеры называли клуб семьей. На должностях помощника главного тренера и менеджера работали сыновья Василича. Его супруга Надежда Босикова, одна из лучших футболисток России 90-х, – начальник команды. «Саенко называл себя доктором наук. Он говорил: «Я – мастер всего, что нужно знать о футболе: врач, тренер, физиотерапевт и мотиватор», – недоумевала Дэни. После таких слов Фоксховен не удивилась, когда на теории Василич приказал надеть противогазы. В конце занятия Саенко снял со стены фотографию какого-то мужчины и гордо воскликнул: «Мафия!» «Этот человек – главный бандит в Воронеже. Он помогает нашей команде быть успешной», – объяснила американке Августин.

За год до приезда Дэни в Воронеж футболистки подмосковной «Россиянки» снялись в откровенной фотосессии – дефилировали по стадиону в вечерних платьях, мехах и бикини. В Воронеже, наоборот, старались как можно меньше привлекать внимание к клубу. Фоксховен удивлялась, почему в команде при мощнейшем для женского футбола бюджете в 9 миллионов евро регулярно задерживают зарплату, а матчи проходят при пустых трибунах. Подруги объяснили – так проще отмывать деньги. После таких историй не удивляет, что Александр Кержаков до сих пор ищет младшего Ивана Саенко, который кинул его и других футболистов на деньги.

Приезжие футболистки задумывались о побеге, но тренер пригрозил отобрать паспорт. Американское посольство находилось в 10 часах езды, никто не говорил по-русски, мобильника не было, поэтому все терпели. «Тренер выпивал на базе с судьями. Не знаю, о чем они разговаривали, но это выглядело загадочно. Некоторые девочки переводили и говорили, что мы не должны выигрывать те или иные матчи. Была одна игра, когда все знали, что мы не победим, и тренер даже не хотел, чтобы я старалась», – призналась Фоксховен.

Переводчик доносил до игроков основную мысль тренера на установке и во время игры. Однажды американка попросила дословно перевести слова Саенко и узнала много нового. «Вы больше похожи на проституток, чем футболисток. Шлюхи, идиотки!» – орал Василич. Чаще всего он употреблял слово ***** [проститутка]. Темнокожие девушки жаловались на расистские оскорбления».

Каждый день футболисткам давали горсть таблеток, которые тренер называл витаминами. Он лично проверял каждого игрока, проглотила ли она пилюлю. По-настоящему страшно Дэни стало после того, как Василич отвел ее в кабинет и приказал спустить шорты. «Я упиралась, кричала, когда он стоял со шприцем в руке, а Саенко все твердил: «Витамины, витамины». После возвращения в США Фоксховен сделала тест, который выявил в ее организме кортизон и другие анаболики.

«Многие русские клубы делают жизнь легионеров невыносимой, чтобы не платить, – считает тренер «Индианы» Шек Борковски, который в сезоне-2009/10 работал с пермской «Звездой-2005». – Нельзя отказываться от контракта, иначе вы никогда не увидите денег». Омолин Дэвис сбежала во время одного из еврокубковых матчей и ей не заплатили. Дэни терпела до конца контракта и летом 2012-го вернулась домой с деньгами и незабываемыми впечатлениями, которыми поделилась в блоге: «Я не хочу сказать ничего плохого про Россию. Многое для меня в этой стране было диким, но просто такой у них уклад жизни». Дэни несколько лет играла за «Портленд» и «Сиэтл», а в 2016-м ушла на тренерскую работу в один из университетов Индианы.

Сегодня о былом могуществе «Энергии» напоминает лишь руководство клуба, которое не изменилось. Воронежцы слетели во второй дивизион и продали под застройку жилых домов половину территории спортивной базы, на которой когда-то тренировалась Фоксховен.

По материалу Sports Illustrated и записям блога Дэни Фоксховен

«Саенко рассказывал РФС, что у его Воронежа хорошие результаты, и его надо назначить тренером сборной». Кто научил женщин футболу