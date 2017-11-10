France Football назовет обладателя «Золотого мяча» 7 декабря

Обладатель награды лучшему футболисту года в мире «Золотой мяч» будет объявлен 7 декабря, сообщает французское издание France Football – учредитель награды.

Ведущим церемонии станет бывший полузащитник сборной Франции Давид Жинола.

На награду претендуют 30 футболистов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года.

В 2010-2015 годах «Золотой мяч» был объеден с Призом футболисту года ФИФА, после чего стороны вновь начали вручать награды отдельно.

С 2008 года лучшими футболистами мира становились Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец выигрывал приз рекордные пять раз, португалец – четыре.

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