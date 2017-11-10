Getty Images

France Football назовет обладателя «Золотого мяча» 7 декабря

France Football назовет обладателя «Золотого мяча» 7 декабря
ТАСС

58 мин. назадИзменено 50 мин. назад

Пометь в календаре.

Обладатель награды лучшему футболисту года в мире «Золотой мяч» будет объявлен 7 декабря, сообщает французское издание France Football – учредитель награды.

Ведущим церемонии станет бывший полузащитник сборной Франции Давид Жинола.

На награду претендуют 30 футболистов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

  • France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года.
  • В 2010-2015 годах «Золотой мяч» был объеден с Призом футболисту года ФИФА, после чего стороны вновь начали вручать награды отдельно.
  • С 2008 года лучшими футболистами мира становились Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец выигрывал приз рекордные пять раз, португалец – четыре.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию

02:09
Популярные видео
У Проворова +2 к показателю полезности за матч с «Чикаго», команда Анисимова продолжает тонуть
 305 просмотров4 ч
Молодая русская звезда, Макдэвид и другие юные звезды «Ойлерс» добили «Нью-Джерси» в овертайме
 558 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться