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«Чувак, ты выглядишь паршиво». Дэвид и Виктория Бекхэмы прожили вместе 18 лет и не убили друг друга
Краткий курс счастливой семейной жизни от самой успешной пары шоу-бизнеса.
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- Состояние Бекхэмов приближается к миллиарду долларов.
- Дэвид и Виктория совместно управляют собственным брендом dvb, выпускающим духи и одежду.
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