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«Чувак, ты выглядишь паршиво». Дэвид и Виктория Бекхэмы прожили вместе 18 лет и не убили друг друга

«Чувак, ты выглядишь паршиво». Дэвид и Виктория прожили вместе 18 лет и не убили друг друга
Артем Мазилкин

1 час назад

Краткий курс счастливой семейной жизни от самой успешной пары шоу-бизнеса.

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Правила Бекхэмов

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Правила Бекхэмов

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Правила Бекхэмов

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Правила Бекхэмов

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Правила Бекхэмов

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Правила Бекхэмов

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Правила Бекхэмов

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Правила Бекхэмов
  • Состояние Бекхэмов приближается к миллиарду долларов.
  • Дэвид и Виктория совместно управляют собственным брендом dvb, выпускающим духи и одежду.

Другие публикации о Бексе:

Секрет Виктории. Как Бекхэмы превращаются в миллиардеров

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