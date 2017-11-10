Eurosport
Форму женской сборной Колумбии презентовала Мисс Вселенная. Футболисток не пригласили, и они в шоке
Получилось красиво, но как-то неудобно.
На презентацию формы женской сборной Колумбии не позвали футболисток. Вместо них для официальную экипировку национальной команды представила Мисс Вселенная-2014 Паулина Вега Дьеппу.
Поведение adidas вызвало возмущение колумбийских футболисток. Вратарь сборной Ванесса Кордоба выступила с заявлением по поводу действий компании.
«Я не имею ничего против компании аdidas и понимаю, что футбол принадлежит каждому. Хорошо, что в презентации принимают участие влиятельные и успешные женщины.
Тем не менее, учитывая заслуги и из уважения, футболку должна была надеть одна из футболисток. Я не согласна с тем, что Паулина может надевать ее раньше, чем, например, Каталина Усме», – цитирует Кордобу The Independent.
- Кордобу поддержали партнеры по сборной, а также игроки мужской команды.
- В презентации формы мужской сборной Колумбии участвовал полузащитник «Баварии» Хамес Родригес.
- Паулина выиграла конкурс красоты «Мисс Вселенная» в 2014 году.