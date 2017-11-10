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Форму женской сборной Колумбии презентовала Мисс Вселенная. Футболисток не пригласили, и они в шоке

Форму женской сборной Колумбии презентовала Мисс Вселенная. Футболисток не пригласили, и они в шоке
Eurosport

1 час назадИзменено 56 мин. назад

Получилось красиво, но как-то неудобно.

На презентацию формы женской сборной Колумбии не позвали футболисток. Вместо них для официальную экипировку национальной команды представила Мисс Вселенная-2014 Паулина Вега Дьеппу.

Поведение adidas вызвало возмущение колумбийских футболисток. Вратарь сборной Ванесса Кордоба выступила с заявлением по поводу действий компании.

«Я не имею ничего против компании аdidas и понимаю, что футбол принадлежит каждому. Хорошо, что в презентации принимают участие влиятельные и успешные женщины.

Тем не менее, учитывая заслуги и из уважения, футболку должна была надеть одна из футболисток. Я не согласна с тем, что Паулина может надевать ее раньше, чем, например, Каталина Усме», – цитирует Кордобу The Independent.

  • Кордобу поддержали партнеры по сборной, а также игроки мужской команды.
  • В презентации формы мужской сборной Колумбии участвовал полузащитник «Баварии» Хамес Родригес​.
  • Паулина выиграла конкурс красоты «Мисс Вселенная» в 2014 году.

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