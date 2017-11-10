13 фото красивейшей женщины 2014 года, которая явила миру новую футболку сборной Колумбии

Мисс Вселенная-2014 оказалась в центре скандала вокруг компании adidas в Колумбии. Представители бренда пригласили Паулину на презентацию формы сборной Колумбии, но – внимание! – проигнорировали самих футболисток. Этот факт сильно расстроил спортсменок, но вряд ли опечалит вас.

Паулина и форма национальной сборной

Паулина и оригинальный купальник

Паулина и лучезарная улыбка

Паулина и модный наряд

Паулина и морской берег

Паулина и райский пляж

Паулина и съемки для журнала Maxim

Паулина и эротичное белье

Паулина и летний зной

Паулина и фитнес

Паулина и побережье Майами

Паулина и ее корона

Паулина и озорство

Паулина Вега стала второй колумбийкой в статусе Мисс Вселенная, этот титул она получила в 21 год.

Пропорции ее тела: 90-60-98.

Форму женской сборной Колумбии презентовала Мисс Вселенная. Футболисток не пригласили, и они в шоке

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