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13 фото красивейшей женщины 2014 года, которая явила миру новую футболку сборной Колумбии
О прелести Паулины Веги можно слагать легенды.
Мисс Вселенная-2014 оказалась в центре скандала вокруг компании adidas в Колумбии. Представители бренда пригласили Паулину на презентацию формы сборной Колумбии, но – внимание! – проигнорировали самих футболисток. Этот факт сильно расстроил спортсменок, но вряд ли опечалит вас.
Паулина и форма национальной сборной
Паулина и оригинальный купальник
Паулина и лучезарная улыбка
Паулина и модный наряд
Паулина и морской берег
Паулина и райский пляж
Паулина и съемки для журнала Maxim
Паулина и эротичное белье
Паулина и летний зной
Паулина и фитнес
Паулина и побережье Майами
Паулина и ее корона
Паулина и озорство
- Паулина Вега стала второй колумбийкой в статусе Мисс Вселенная, этот титул она получила в 21 год.
- Пропорции ее тела: 90-60-98.
Форму женской сборной Колумбии презентовала Мисс Вселенная. Футболисток не пригласили, и они в шоке
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