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«Он схватил меня за задницу». Хоуп Соло обвинила Зеппа Блаттера в сексуальных домогательствах

«Он схватил меня за задницу». Соло обвинила Блаттера в сексуальных домогательствах
Eurosport

44 мин. назадИзменено 41 мин. назад

У экс-главы ФИФА снова проблемы.

По словам вратаря сборной США инцидент произошел в 2013 году во время церемонии награждения премией «Золотой мяч».

«Я была с Зеппом Блаттером, и он схватил меня за задницу. Это произошло прямо перед тем, как мы вышли на сцену», – цитирует Соло The Guardian.

На вопрос, почему она не рассказала об этом раньше, Хоуп ответила, что всегда в конфликтные моменты противостоит людям напрямую, а с той церемонии она Блаттера лично больше не видела.

  • Блаттер через своего представителя назвал обвинения футболистки нелепыми.
  • Соло провела более 200 матчей за национальную сборную США, стала двукратной олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионата мира-2015 и серебряным призером ЧМ-2011.
  • Блаттер покинул пост президента ФИФА в 2015 году на фоне коррупционного скандала. В том же году он был отстранен ФИФА от футбола на восемь лет за незаконный перевод 2 миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации 81-летнего швейцарца был сокращен до шести лет.

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