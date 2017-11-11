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«Он схватил меня за задницу». Хоуп Соло обвинила Зеппа Блаттера в сексуальных домогательствах
У экс-главы ФИФА снова проблемы.
По словам вратаря сборной США инцидент произошел в 2013 году во время церемонии награждения премией «Золотой мяч».
«Я была с Зеппом Блаттером, и он схватил меня за задницу. Это произошло прямо перед тем, как мы вышли на сцену», – цитирует Соло The Guardian.
На вопрос, почему она не рассказала об этом раньше, Хоуп ответила, что всегда в конфликтные моменты противостоит людям напрямую, а с той церемонии она Блаттера лично больше не видела.
- Блаттер через своего представителя назвал обвинения футболистки нелепыми.
- Соло провела более 200 матчей за национальную сборную США, стала двукратной олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионата мира-2015 и серебряным призером ЧМ-2011.
- Блаттер покинул пост президента ФИФА в 2015 году на фоне коррупционного скандала. В том же году он был отстранен ФИФА от футбола на восемь лет за незаконный перевод 2 миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации 81-летнего швейцарца был сокращен до шести лет.
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