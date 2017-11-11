«Он схватил меня за задницу». Хоуп Соло обвинила Зеппа Блаттера в сексуальных домогательствах

По словам вратаря сборной США инцидент произошел в 2013 году во время церемонии награждения премией «Золотой мяч».

«Я была с Зеппом Блаттером, и он схватил меня за задницу. Это произошло прямо перед тем, как мы вышли на сцену», – цитирует Соло The Guardian.

На вопрос, почему она не рассказала об этом раньше, Хоуп ответила, что всегда в конфликтные моменты противостоит людям напрямую, а с той церемонии она Блаттера лично больше не видела.

Блаттер через своего представителя назвал обвинения футболистки нелепыми.

Соло провела более 200 матчей за национальную сборную США, стала двукратной олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионата мира-2015 и серебряным призером ЧМ-2011.

Блаттер покинул пост президента ФИФА в 2015 году на фоне коррупционного скандала. В том же году он был отстранен ФИФА от футбола на восемь лет за незаконный перевод 2 миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации 81-летнего швейцарца был сокращен до шести лет.

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