Соперницы женской «Барселоны» настолько плохи, что втроем не забили в пустые ворота

Женская команда «Барселоны» в матче Лиги чемпионов встречалась с литовской «Жинтра Университетас».

Игра получилась слишком легкой для испанок (6:0), учитывая, что соперницы запарывали даже выходы 3 в 0. Невероятно, но такое случается.

«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Соперника по следующей стадии турнира испанский клуб узнает в результате жеребьевки.

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