Getty Images
Соперницы женской «Барселоны» настолько плохи, что втроем не забили в пустые ворота
Эпичнейшее недопонимание.
Женская команда «Барселоны» в матче Лиги чемпионов встречалась с литовской «Жинтра Университетас».
Игра получилась слишком легкой для испанок (6:0), учитывая, что соперницы запарывали даже выходы 3 в 0. Невероятно, но такое случается.
- «Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- Соперника по следующей стадии турнира испанский клуб узнает в результате жеребьевки.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте