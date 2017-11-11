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Соперницы женской «Барселоны» настолько плохи, что втроем не забили в пустые ворота

Соперницы женской «Барселоны» настолько плохи, что втроем не забили в пустые ворота
Eurosport

29 мин. назад

Эпичнейшее недопонимание.

Женская команда «Барселоны» в матче Лиги чемпионов встречалась с литовской «Жинтра Университетас».

Игра получилась слишком легкой для испанок (6:0), учитывая, что соперницы запарывали даже выходы 3 в 0. Невероятно, но такое случается.

  • «Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
  • Соперника по следующей стадии турнира испанский клуб узнает в результате жеребьевки.

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