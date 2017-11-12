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Эден Азар: «Давид Луис забавный. Хорошо, что в раздевалке есть такие люди»
Бразилец – душа компании.
Полузащитник «Челси» Эден Азар назвал самого веселого парня в лондонском клубе.
«Давид Луис, это точно. Он всегда улыбается, он всегда находится в хорошем настроении, поэтому хорошо, что в раздевалке есть такие люди. Он забавный» – рассказал Азар в эфире Sky Sports.
- Азар выступает за «Челси» с 2012 года.
- Давид Луис числится в «Челси» с 2011 года, но с 2014-го по 2016-й бразилец выступал за «ПСЖ».
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