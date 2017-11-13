Н`Коно – варвар. Он подарил нам Джанлуиджи Буффона и сидел в тюрьме за черную магию

12-летний шкет с восторгом следит за чемпионатом мира. Для паренька это не просто первый турнир в сознательном возрасте: крутейший ивент планеты принимает его родина Италия. Одногодки балдеют от легендарного Марадоны, бешеного Гаскойна, молодого хвостика Баджо.

Парню бы тащиться от космических форвардов, ведь он сам гоняет в нападении, но юного Буффона завораживал тот, кто мешал голам. Дядя, из-за которого итальянские киперы уже лет 20 боятся даже думать об основе сборной, вдохновился не дедушкой Шилтоном или мощнейшим Субисареттой. Во всем виноват камерунец Тома Н`Коно.

В мелкой африканской деревушке рос мальчик по имени Тома. Все, что у него было – босые кореша, дырявый мяч и желание быть лучшим, но ему хватало с головой: Н`Коно только и гонял в футбол. Шкета заметил местный «Эклэр Дуала», Тома в первый же год закинул клуб в лигу покруче и укатил в столичный «Канон Яунде», с которым выиграл пачку титулов, пару раз взял местную Лигу чемпионов, а по пути забрал приз лучшему игроку Африки-1979.

В 82-м Камерун впервые в истории ворвался на ЧМ, и Тома поехал в Испанию капитанить. Об африканских сборных до этого турнира слышали примерно ничего, а 26-летний Н`Коно светился только на континенте. «Львы» не зажгли, но удивили: Камерун пропустил единственный гол от Италии, сгонял по нулям с Польшей и Перу и не вышел в плей-офф только потому, что забил меньше «скуадры адзурры». Главным божилой сборной был кипер Н`Коно – он тащил вообще все, отметился чокнутыми рефлексами и урвал серьезный промоушн.

После космической игры на ЧМ парнем интересовались бразильские топы, но в итоге каталонский «Эспаньол» сделал его первым чернокожим кипером Европы. За 10 лет в испанском клубе Тома еще раз стал лучшим игроком Африки и взял любимый трофей Яя Туре.

Перед ЧМ-1990 в Камеруне творилась полная жесть: в 1988-м Валерий Непомнящий приехал тренировать молодежку, но на месте выяснилось, что коуча нет у главной сборной – Кузьмич взялся за подготовку «львов» к ЧМ. Буффон мог остаться без кумира: Н`Коно вообще не должен был играть на турнире. «Тома появился на заключительном сборе перед ЧМ. Он рассматривался только как резервный вратарь, потому что к этому времени он не играл в команде высшего дивизиона: «Эспаньол» скатился в Сегунду», – Непомнящий работал с Н`Коно совсем недолго, но запомнил только хорошее.

Планировалось, что в основе будет тащить Жозеф-Антуан Белл (второй лучший в чемпионате Франции), но кипер словил звезду, психанул перед самым турниром, и в интервью France Football выдал: «У Камеруна нет ни шанса против Аргентины и вообще кого-либо». Белла скинули на банку, и Тома лишь за пару часов до игры узнал, что ему выходить в старте против Марадоны. Камерун устроил сенсацию: парни вынесли Диего Армандо и остальных чемпионов мира, а потом наказывали всех до четвертьфинала, где их тормознула Англия с Робсоном, Гаскойном и Линекером. Чтобы быть еще круче, «львы» стали первой африканской сборной, зашедшей так далеко на турнире.

«То, что он вытворял за сборную Камеруна на том чемпионате мира, вдохновило меня стать голкипером», – восхищается Джиджи. Буффон настолько фанател по камерунцу, что даже назвал сына Томасом.

Н`Коно в шоке от того, что подарил миру одного из лучших вратарей в истории: «Для меня честь быть героем для такого великого спортсмена. И я очень горд за эту историю с сыном. В 2001 году я попросил Буффона сыграть в моем прощальном матче, он ответил: «Да, без проблем!» Я не верил, что он сможет, но в последний момент он позвонил мне сказать, что летит в Камерун. Невероятно!»

Самое лютое приключение Тома пережил уже после завершения карьеры. В 2002 году Н`Коно тренировал вратарей в родной сборной и попал в дичайшую историю – его обвинили в колдовстве. Перед полуфиналом Кубка Африки (первый розыгрыш турнира, на котором командам официально запретили иметь в составе колдунов) его приняли малийские полицейские.

Н`Коно повалили на беговую дорожку, скрутили и увели в подтрибунное помещение. В отчете написано, что его задержали за оскорбление фанатов и попытку призвать черную магию. Тома даже посадили в местную тюрьму, но быстро отпустили из-за недостатка доказательств. «Они что, не в курсе, что магия не выигрывает футбольные матчи? – возмущался Н`Коно. – Было время, когда волшебство реально работало, но сейчас Камерун – лучший на континенте».

Н`Коно не стал легендой, но благодаря нему мир узнал Джанлуиджи Буффона не как талантливого парнишку, разгонявшего атаки молодежки «Пармы», а как одну из крутейших икон своего времени.

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