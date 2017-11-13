«Хватит придумывать истории!» Обамеянг лично ответил на статью о его трансфере в «Барселону»

На сайте Foot Mercato появился материал о возможном переходе Обамеянга в «Барселону». Форвард дортмундской «Боруссии» ответил авторам сайта в твиттере, написав «Хватит придумывать истории!».

После твита габонского нападающего статья на Foot Mercato была изменена. В новой версии слуха «Барселона» интересовалась Обамеянгом летом, рассматривая его как замену Неймару.

Обамеянг выступает за «Боруссию» с 2013 года.

Габонский нападающий рассказывал, что с ним вел переговоры «ПСЖ», но не упоминал в списке интересующихся им клубов «Барселону».

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