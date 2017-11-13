Алан Ширер: «Дэнни Дринкуотер больше не должен играть за сборную Англии»

Ширер жестко раскритиковал полузащитника «Челси» в своей колонке в The Sun.

«Интересно, а если бы это был финал чемпионата мира, был бы кто-то не готовым и заживали бы травмы быстрее? Вот и ответ.

Игрок отказывается от вызова, потому что мало играл? Дэнни о чем ты думал? Если ты недостаточно играл, воспользуйтесь возможностью, чтобы поиграть.

Дринкуотер не тот человек, которого я бы хотел видеть в своей команде. Учитывая такое отношение, его не стоит больше вызывать в сборную.

Это же матч Англии против Германии на «Уэмбли»! Большинство игроков в мое время отдали бы все за такую возможность. Да, даже на скамейке.

Вопрос – действительно ли футболисты хотят играть за сборную? Или клубы стали важнее, а международный футбол – развлечение? Вызов в национальную команду должен заставлять вас гордиться, дать толчок для выхода на другой уровень», – цитирует Ширера The Sun.

Сборная Англии 10 ноября сыграла вничью с Германией – 0:0.

14 ноября англичане встретятся на «Уэмбли» с Бразилией.

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