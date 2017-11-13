Eurosport
Андрей Аршавин вошел в пятерку лучших игроков чемпионата Казахстана
В первую десятку вошли представители только двух команд.
Лучшим игроком года по итогам голосования руководителей клубов, главных тренеров, а также капитанов команд признан выступавший за «Кайрат» форвард Жерар Гоу, который стал лучшим бомбардиром чемпионата с 24 голами.
Следом за Гоу расположились:
Патрик Твумаси, «Астана» – 29 баллов
3. Дмитрий Шомко, «Астана» – 25 баллов
4. Джуниор Кабананга, «Астана» – 17 баллов
5. Андрей Аршавин, «Кайрат» – 14 баллов
6. Серикжан Мужиков, «Астана» – 13 баллов
7. Юрий Логвиненко, «Астана» – 12 баллов
8. Иван Маевский, «Астана» – 11 баллов
9. Исаэль, «Кайрат» – 10 баллов
10. Бауыржан Исламхан, «Кайрат» – 9 баллов.
- «Астана» по итогам сезона-2017 стала чемпионом Казахстана.
- «Кайрат» занял второе место.
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