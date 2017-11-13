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Андрей Аршавин вошел в пятерку лучших игроков чемпионата Казахстана

Аршавин вошел в пятерку лучших игроков чемпионата Казахстана
Eurosport

57 мин. назадИзменено 52 мин. назад

В первую десятку вошли представители только двух команд.

Лучшим игроком года по итогам голосования руководителей клубов, главных тренеров, а также капитанов команд признан выступавший за «Кайрат» форвард Жерар Гоу, который стал лучшим бомбардиром чемпионата с 24 голами.

Следом за Гоу расположились:

Патрик Твумаси, «Астана» – 29 баллов

3. Дмитрий Шомко, «Астана» – 25 баллов

4. Джуниор Кабананга, «Астана» – 17 баллов

5. Андрей Аршавин, «Кайрат» – 14 баллов

6. Серикжан Мужиков, «Астана» – 13 баллов

7. Юрий Логвиненко, «Астана» – 12 баллов

8. Иван Маевский, «Астана» – 11 баллов

9. Исаэль, «Кайрат» – 10 баллов

10. Бауыржан Исламхан, «Кайрат» – 9 баллов.

  • «Астана» по итогам сезона-2017 стала чемпионом Казахстана.
  • «Кайрат» занял второе место.

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