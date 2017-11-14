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Дидье Дрогба: «Думаю, в следующем году проведу свой последний сезон»
Еще одна звезда близка к закату.
Нападающий американского «Финикс Райзинг» Дидье Дрогба заявил, что завершит карьеру по итогам 2018 года.
«Думаю, в следующем году проведу свой последний сезон. Когда-то нужно заканчивать. Мне необходимо находить время и на другие проекты», – заявил Дрогба в эфире радио RMC.
- Дрогба выступает за «Финикс Райзинг» с 2017 года.
- В 14 матчах за клуб ивуариец забил 9 гола и отдал 3 ассиста.
- Дидье – четырехкратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов в составе «Челси».
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