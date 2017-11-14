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Дидье Дрогба: «Думаю, в следующем году проведу свой последний сезон»

Дрогба: «Думаю, в следующем году проведу свой последний сезон»
Р-Спорт

29 мин. назад

Еще одна звезда близка к закату.

Нападающий американского «Финикс Райзинг» Дидье Дрогба заявил, что завершит карьеру по итогам 2018 года.

«Думаю, в следующем году проведу свой последний сезон. Когда-то нужно заканчивать. Мне необходимо находить время и на другие проекты», – заявил Дрогба в эфире радио RMC.

  • Дрогба выступает за «Финикс Райзинг» с 2017 года.
  • В 14 матчах за клуб ивуариец забил 9 гола и отдал 3 ассиста.
  • Дидье – четырехкратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов в составе «Челси».

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