Дидье Дрогба: «Думаю, в следующем году проведу свой последний сезон»

Нападающий американского «Финикс Райзинг» Дидье Дрогба заявил, что завершит карьеру по итогам 2018 года.

«Думаю, в следующем году проведу свой последний сезон. Когда-то нужно заканчивать. Мне необходимо находить время и на другие проекты», – заявил Дрогба в эфире радио RMC.

Дрогба выступает за «Финикс Райзинг» с 2017 года.

В 14 матчах за клуб ивуариец забил 9 гола и отдал 3 ассиста.

Дидье – четырехкратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов в составе «Челси».

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