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Патрис Эвра протащил внедорожник по дороге и записал сверхпозитивное видео

Эвра протащил внедорожник по дороге и записал сверхпозитивное видео
Eurosport

10 мин. назадИзменено 5 мин. назад

Возможно, он просто тренируется, чтобы надавать болельщику еще раз.

Эвра выложил традиционный понедельничный ролик, наполненный энергией и позитивом.

«Я чувствую себя благословленным, счастливым и неленивым. Зачем нужно волноваться, когда у вас есть поддержка и сила? Продолжайте улыбаться. Я вернусь сильнее, чем когда-либо. Мне нравится эта игра», – сказал Эвра, попутно волоча за собой внедорожник.

  • 2 ноября Эвра ударил ногой по голове болельщика перед матчем Лиги Европы.
  • 36-летний футболист получил дисквалификацию до 30 июня 2018 года, после чего «Марсель» разорвал с ним контракт.

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