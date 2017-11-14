Патрис Эвра протащил внедорожник по дороге и записал сверхпозитивное видео

Эвра выложил традиционный понедельничный ролик, наполненный энергией и позитивом.

«Я чувствую себя благословленным, счастливым и неленивым. Зачем нужно волноваться, когда у вас есть поддержка и сила? Продолжайте улыбаться. Я вернусь сильнее, чем когда-либо. Мне нравится эта игра», – сказал Эвра, попутно волоча за собой внедорожник.

2 ноября Эвра ударил ногой по голове болельщика перед матчем Лиги Европы.

36-летний футболист получил дисквалификацию до 30 июня 2018 года, после чего «Марсель» разорвал с ним контракт.

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