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68 процентов итальянских фанатов хотят видеть коучем сборной Италии Карло Анчелотти

68 процентов итальянских фанатов хотят видеть коучем сборной Италии Анчелотти
Eurosport

1 час назад

Экс-коуч «Баварии» опередил в голосовании болельщиков Массимилиано Аллегри, Антонио Конте и Роберто Манчини.

В опросе, который провела La Gazzetta dello Sport, приняли участие более 85 тысяч болельщиков. Издание поинтересовалось у читателей, кого бы они хотели видеть на посту главного тренера сборной Италии.

Анчелотти набрал в опросе 67,8 процента голосов. Конте занял второе место (21,6%), Аллегри и Манчини набрали по 5,3 процента.

  • Сборная Италии в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира проиграла Швеции. Итальянцы не сыграют на мировом первенстве впервые за 60 лет.
  • Итальянская футбольная федерация пока не объявила об отставке Джакомо Вентуры, который руководил командой в отборочном цикле ЧМ-2018.

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