68 процентов итальянских фанатов хотят видеть коучем сборной Италии Карло Анчелотти

В опросе, который провела La Gazzetta dello Sport, приняли участие более 85 тысяч болельщиков. Издание поинтересовалось у читателей, кого бы они хотели видеть на посту главного тренера сборной Италии.

Анчелотти набрал в опросе 67,8 процента голосов. Конте занял второе место (21,6%), Аллегри и Манчини набрали по 5,3 процента.

Сборная Италии в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира проиграла Швеции. Итальянцы не сыграют на мировом первенстве впервые за 60 лет.

Итальянская футбольная федерация пока не объявила об отставке Джакомо Вентуры, который руководил командой в отборочном цикле ЧМ-2018.

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