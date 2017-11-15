SID
68 процентов итальянских фанатов хотят видеть коучем сборной Италии Карло Анчелотти
Экс-коуч «Баварии» опередил в голосовании болельщиков Массимилиано Аллегри, Антонио Конте и Роберто Манчини.
В опросе, который провела La Gazzetta dello Sport, приняли участие более 85 тысяч болельщиков. Издание поинтересовалось у читателей, кого бы они хотели видеть на посту главного тренера сборной Италии.
Анчелотти набрал в опросе 67,8 процента голосов. Конте занял второе место (21,6%), Аллегри и Манчини набрали по 5,3 процента.
- Сборная Италии в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира проиграла Швеции. Итальянцы не сыграют на мировом первенстве впервые за 60 лет.
- Итальянская футбольная федерация пока не объявила об отставке Джакомо Вентуры, который руководил командой в отборочном цикле ЧМ-2018.
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