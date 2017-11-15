ESPN: США проведут для Италии, Голландии и Чили альтернативный чемпионат мира

Федерация футбола США изучает возможность приглашения сборных Италии, Голландии, Чили, а также Ганы на специальный турнир.

Альтернативным вариантом будет серия товарищеских матчей перед началом чемпионата мира, сообщает ESPN.

Сборная Италии пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года. США последний раз не участвовали на мировом первенстве в 1986 году.

Гана и Голландия отсутствовали в 2002 году, а чилийцы пропустят ЧМ впервые с 2006 года.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете