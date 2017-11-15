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ESPN: США проведут для Италии, Голландии и Чили альтернативный чемпионат мира
Лига неудачников.
Федерация футбола США изучает возможность приглашения сборных Италии, Голландии, Чили, а также Ганы на специальный турнир.
Альтернативным вариантом будет серия товарищеских матчей перед началом чемпионата мира, сообщает ESPN.
- Сборная Италии пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года. США последний раз не участвовали на мировом первенстве в 1986 году.
- Гана и Голландия отсутствовали в 2002 году, а чилийцы пропустят ЧМ впервые с 2006 года.
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