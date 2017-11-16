«МЮ» мутировал в бездушный денежный мешок». Герои Eurosport – о том, как бросали любимые клубы

Павел Городницкий

Я заболел «МЮ», когда он тонул и превращался в сегодняшний «Арсенал». Серьезно, все было печально: на воротах чудил Тим Ховард, в нападении пыхтели Саа и Смит, а «Челси» с «Миланом» казались абсолютно непобедимыми и недосягаемыми.

Титулы уплывали, герои «Траффорда» долго лечились, а мужчина с пачкой жвачки во рту явно психовал и страдал. Мне было всего 12-13 лет, когда Ферги без лютых трат вернул «МЮ» в пантеон, поэтому я не в состоянии качественно проанализировать все манипуляции сэра Алекса. Сначала я воспринимал Фергюсона как успешного и заслуженного тренера. Потом – как выдающегося и универсального менеджера. После трех финалов ЛЧ за три календарных года – как гения. После возвращения золота Премьер-лиги и ухода на пенсию – как икону.

Он ошибался с тактикой и ругался с игроками. У него тоже случались кризисы. Он ворчал на арбитров, троллил коллег и психовал из-за поражений. Но все знали: рано или поздно Ферги все равно вырулит на победную стратегию. Независимо от собственного возраста, стоимости состава, погодных условий и судейских решений.

Давайте честно: когда сэр Алекс оставил пост, «МЮ» оперативно мутировал в бездушный денежный мешок. Чемпионский состав практически целиком либо разбежался, либо ушел из футбола. Игра стала предельно скучной, а о прошлом напоминают только милые детали вроде Ферги-тайм в исполнении Моуринью. Сэр Алекс так и остался лучшим: у него красивая насыщенная старость с кучей лекций, мастер-классов, консультаций и торжественных церемоний. Зато «МЮ» теперь другой: сытый, укомлпектованный, но совершенно безликий.

Я не болею за «дьяволов» уже три с лишним года, потому что еще в первые месяцы работы Мойеса осознал: важны не эмблемы клубов, а личности, что стоят за ними.

Георгий Илющенко

У каждого есть знакомый, который раньше был безумно крутым, а потом поднялся из нищеты и испортился. То же самое случилось и с «Зенитом».

Не влюбиться в команду 2005 года было нереально. Красивый атакующий футбол. Местные молодые воспитанники. Недорогие легионеры, которые реально тащили. Вся эта крутотень не испарилась даже при космическом результате: в победных еврокубках 2008-го за «Зенит» божили в основном русские. Но дно приближалось.

Уже к тому времени питерцы дважды порвали рынок, выкупив за невероятный кэш Тимощука и Данни. Дружочки доказали, что все было не зря, но вскоре у руководства «Зенита» сорвало башню. Желание превратить клуб в местный «Реал» с блэкджеком и титулами сделали из сине-бело-голубых посмешище. Непонятные траты, судейские скандалы и прочая муть создали из команды, которую искренне любили, команду, которую хочется ненавидеть.

Ярослав Кулемин

Моя симпатия к «Ювентусу» родилась из простой штуки: в детстве я был дичайшим фанатом FIFA Manager. Мог по приколу сыграть за «Лидс», где оставалось три приличных игрока и не было денег на трансферы, но чаще выбирал команды, имевших более-менее сбалансированный состав.

«Ювентус» – из таких: после продажи Зидана денег в клубе хватало на Буффона, Тюрама и Недведа. И даже оставалось на судей. Виртуальная симпатия переросла в реальную – когда в 2003-м «Ювентус» рубился в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом», я был единственным в классе, кто болел не за мадридцев и, кажется, плакал вместе с Недведом из-за лишней желтой карточки.

После прихода Капелло эмоции куда-то ушли – времени на менеджер уже не хватало, новая форма не нравилась, идея взять тренера, обещавшего не работать в «Ювентусе», казалась сомнительной. А сам тренер – слишком суровым. Окончательно все рухнуло летом 2006-го: после жесточайшего разбирательства «старая синьора» отправилась в дом престарелых, а ее дальние родственники поспешили въехать в пустую квартиру.

В тот момент я разлюбил не только «Ювентус», но и весь чемпионат Италии, оказавшийся дешевым шапито. Я ненавидел старое руководство «Юве», из-за которого Буффон, Дель Пьеро и Трезеге теряют время в Серии B. Ненавидел новое руководство, из-за которого ушел Дешам. Ненавидел «Интер», забравший у «Ювентуса» Виейра и Ибрагимовича, хотя «черно-синие» заслуживали играть с ним в одной лиге. Я ненавидел всех, кроме Моники Беллуччи, и хотел, чтобы этот бессмысленный чемпионат поскорее закрыли.

В 2010-х он закрыл себя сам, став лигой для пенсионеров и невнятных легионеров, где только «Ювентус» что-то и может. Смотреть это? Лучше посмотрю спортивное расставление стаканчиков.

Тимофей Загорский

Меня зовут Тимофей, но многие в Волгограде помнят меня по имени Тимофей «Машина любви». Моя любовь безгранична. Я люблю все, что двигается. Но только не наш родной «Ротор» и администрацию города.

Раньше любил, писал комментарии на фанатских сайтах, а сейчас в них даже не захожу. Нам, людям современного поколения, осточертело ждать. Мы не застали команду, выносившую грандов, не застали еврокубков, тройку Веретенников-Есипов-Нидергаус, кучу отмороженных фанатов в красно-белых шарфах, ночующих прямо на холме на Мамаевом кургане. Ни-че-го! Это безнадежные воспоминания! Нельзя жить с ними и думать, что когда-нибудь из города перестанет уезжать молодежь, а в «Ротор» придут адекватные люди – и все будет, как раньше. Нет, такого не будет. «Ротор» – это проклятье, Волгоград – это проклятье. Имею право так говорить, ведь я сам из Волгограда.

Моя любовь оборвалась окончательно прошлым летом, когда я заехал в гости к родителям. В Волгограде было две цели: набить номер «34» на икре и захватить футболку «Ротора», чтобы не забывать, что я чистокровный волгоградец.

Но оказалось, футболка «Ротора» в Волгограде не продается – у клуба нет фан-шопа, базары пусты, интернет-сайт «Ротора» такой же мертвый, как и сайты болельщиков. В городе-миллионнике не купить футболку единственной футбольной команды. Это все, что надо знать о «Роторе» и Волгограде.

Данил Тармасинов

Всегда просто болеть за неудачников. Любовь умножается на два, если они исторически вторые – как «Торино», «Эспаньол», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Мюнхен-1860». Или миланский «Интер». Соседи-«россонери» наполняли командный музей все наше детство, а «нерадзурри» превратили в лучшего тренера клуба в XXI веке Роберто Манчини.

Они неожиданно превратились в банду, когда дали второй шанс Моуринью – если бы у Особенного не вышло, Жозе превратился в Виллаш-Боаша до Виллаш-Боаша. Но «Интер» был собой и отдался после Моура в руки Бенитесу, а затем Леонардо. Фантомные боли болельщиков «Динамо» отзываются не на «Сан-Сиро», а на «Джузеппе Меацца» – как можно так бездарно все потерять?

Их должен был спасти Франк де Бур, но голландец сделал слишком резкие шаги. Их мог выручить Габриэл Барбоза с жутким ником Габигол, но нет. Вместо этого «нерадзурри» выводят в топ Лучано Спаллетти с Мауро Икарди. Вместо красоты – простая классика. Жаль, что Хавьер Дзанетти уже закончил. Так было бы легче сказать, что у этого «Интера» ничего не меняется.

Игорь Зеленицын

Июнь-2003, Червиченко только что уволил Романцева, а я окончательно понимаю, что с этими людьми мне не по пути.

«Спартак» девяностых, воздушная и одновременно величественная первая любовь, превратился в запутавшееся в жизни и спившееся чудовище; в составе вместо привычных умниц – то баги, то хрман, то какой-нибудь друг из Конго, который быстрее всех бегает и выше всех прыгает. Ромбик больше не возбуждает даже тех, кто его носит, и это очень считывается и очень раздражает – сопереживать сербским и белорусским ноунеймам все сложнее: приходится даже объяснять себе, что эти люди делают в «Спартаке».

Футбольный клуб – это все-таки сначала люди, которые несут идею и передают ее, а потом уже цвета, ромбики и вот это все. Я как болельщик должен понимать, зачем он существует и что мне отвечать детям на вопрос «почему «Спартак» – но когда в команде одни баги, которые никто не чинит и которые буквально за круг уничтожают стиль, ответить нечего.

Знаешь, сын, в 80-х и 90-х мы были невероятными, а потом пришли другие люди и уничтожили понятие «мы», поэтому выбери свою команду сам – я верю, что ты вырастешь более достойным, чем я, и сможешь перетерпеть глупышей в руководстве. Наши дети совершенно точно лучше своих родителей.

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