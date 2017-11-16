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«Спартак» наплевал на договоренность с «Зенитом» и повысил цены на билеты на гостевой сектор

«Спартак» наплевал на договоренность с «Зенитом» и повысил цены на билеты на гостевой сектор
Павел Горбатенков

12 мин. назадИзменено 8 мин. назад

Болельщики петербуржцев заплатят лишние 500 рублей.

На игру в Москве болельщикам петербургской команды предлагаются билеты по 1500 рублей. Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» не стал придерживаться договоренности с «Зенитом» и повысил цену на билеты.

Ранее клубы согласовали условия, что билеты для гостевых болельщиков не будут превышать сумму в 1000 рублей.

  • На матче первого круга, который в Санкт-Петебурге завершился победой «Зенита» 5:1, билеты для спартаковских болельщиков продавались согласно договоренности за 1000 рублей.
  • «Спартак» примет «Зенит» на «Открытие-Арене» 27 ноября.

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