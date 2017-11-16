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Gazzetta dello Sport: Карло Анчелотти согласился возглавить сборную Италии

Gazzetta dello Sport: Анчелотти согласился возглавить сборную Италии
Eurosport

1 час назад

Экс-тренер «Баварии» ведет переговоры с итальянской федерацией.

Гендиректор итальянской федерации футбола Мишель Ува, с которым Анчелотти дружит со времени совместной работы в «Парме», вышел на связь с тренером во вторник.

В среду стороны продолжили переговоры. Анчелотти согласен возглавить сборную, но стороны еще не пришли к согласию по всем пунктам соглашения.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, возможен вариант, при котором Анчелотти возглавит сборную летом.

  • Сборная Италии под руководством Джампьеро Вентуры проиграла в стыковых матчах Швеции и впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира.
  • Анчелотти был уволен из «Баварии» в сентябре. 58-летний специалист ранее сообщил, что намерен дождаться окончания контракта с мюнхенцами летом 2018 года, а затем готов рассмотреть предложения о работе.

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