Gazzetta dello Sport: Карло Анчелотти согласился возглавить сборную Италии

Гендиректор итальянской федерации футбола Мишель Ува, с которым Анчелотти дружит со времени совместной работы в «Парме», вышел на связь с тренером во вторник.

В среду стороны продолжили переговоры. Анчелотти согласен возглавить сборную, но стороны еще не пришли к согласию по всем пунктам соглашения.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, возможен вариант, при котором Анчелотти возглавит сборную летом.

Сборная Италии под руководством Джампьеро Вентуры проиграла в стыковых матчах Швеции и впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира.

Анчелотти был уволен из «Баварии» в сентябре. 58-летний специалист ранее сообщил, что намерен дождаться окончания контракта с мюнхенцами летом 2018 года, а затем готов рассмотреть предложения о работе.

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