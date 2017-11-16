Getty Images
Mundo Deportivo: «Барселона» предложит Лионелю Месси бессрочный контракт
Каталонцы хотят видеть аргентинца в команде до конца карьеры.
Стороны уже продлили соглашение до 2021 года, но официально об этом пока объявлено не было, утверждает El Mundo Deportivo.
Руководство каталонского клуба хочет, чтобы аргентинец остался в «Барселоне» до конца своей карьеры. Каталонцы уже ведут работу над составлением соответствующего соглашения.
- Ранее сине-гранатовые подписали контракт до конца карьеры с полузащитником Андресом Иньестой.
- Месси дебютировал за основной состав «Барселоны» в ноябре 2003 года.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте