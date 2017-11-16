Mundo Deportivo: «Барселона» предложит Лионелю Месси бессрочный контракт

Стороны уже продлили соглашение до 2021 года, но официально об этом пока объявлено не было, утверждает El Mundo Deportivo.

Руководство каталонского клуба хочет, чтобы аргентинец остался в «Барселоне» до конца своей карьеры. Каталонцы уже ведут работу над составлением соответствующего соглашения.

Ранее сине-гранатовые подписали контракт до конца карьеры с полузащитником Андресом Иньестой.

Месси дебютировал за основной состав «Барселоны» в ноябре 2003 года.

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