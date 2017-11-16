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Mundo Deportivo: «Барселона» предложит Лионелю Месси бессрочный контракт

Mundo Deportivo: «Барселона» предложит Месси бессрочный контракт
Eurosport

29 мин. назадИзменено 23 мин. назад

Каталонцы хотят видеть аргентинца в команде до конца карьеры.

Стороны уже продлили соглашение до 2021 года, но официально об этом пока объявлено не было, утверждает El Mundo Deportivo.

Руководство каталонского клуба хочет, чтобы аргентинец остался в «Барселоне» до конца своей карьеры. Каталонцы уже ведут работу над составлением соответствующего соглашения.

  • Ранее сине-гранатовые подписали контракт до конца карьеры с полузащитником Андресом Иньестой.
  • Месси дебютировал за основной состав «Барселоны» в ноябре 2003 года.

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