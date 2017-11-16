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Экс-переводчица «МЮ»: «Манкунианцы купили Анхеля ди Марию только для продажи футболок»

Экс-переводчица «МЮ»: «Манкунианцы купили Ди Марию только для продажи футболок»
Eurosport

1 час назадИзменено 4 мин. назад

Только бизнес, ничего личного.

Бывшая переводчица «Манчестер Юнайтед» Дебора Гомес заявила, что трансфер Анхеля ди Марии из «Реала» был осуществлен из экономических соображений.

«Я слышала это от людей в клубе: «С Ди Марией продадим много футболок, поэтому давайте подпишем его». Вот почему он не был доволен.

У него были проблемы с адаптацией в клубе. Во-первых, потому что он не мог общаться ни с кем и, во-вторых, потому что он понял, что его подписали лишь для того, чтобы продавались футболки», – цитирует Гомес Esporte Informativo.

  • «МЮ» купил Ди Марию летом 2014 года за 75 миллионов евро.
  • Футболки аргентинца в сезоне-2014/15 продавались успешнее всего в АПЛ, заняв 9,59 процента всего рынка.

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