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Криштиану Роналду, Киллиан Мбаппе и еще 4 футболиста, которые легко соберут свою Лигу справедливости

Роналду, Мбаппе и еще 4 футболиста, которые легко соберут свою Лигу справедливости
Артем Мазилкин

7 мин. назад

Возможно, более интересную, чем у Зака Снайдера.

Пьер-Эмерик Обамеянг в роли Бэтмена

Лига Справедливости

Серхио Бускетс в роли Аквамена

Лига Справедливости

Алекс Морган в роли Чудо-женщины

Лига Справедливости

Килиан Мбаппе в роли Киборга

Лига Справедливости

Криштиану Роналду в роли Супермена

Лига Справедливости

Гарет Бэйл в роли Флэша

Лига Справедливости
  • Фильм Зака Снайдера «Лига справедливости» вышел в прокат 16 ноября.
  • Работа над проектом заняла 10 лет, а затраты на производство превышают 300 миллионов долларов.

«ПСЖ» анонсировал «Лигу справедливости» трейлером, где Неймар – Бэтмен, а Кавани какой-то Водяной

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