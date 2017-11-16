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Криштиану Роналду, Киллиан Мбаппе и еще 4 футболиста, которые легко соберут свою Лигу справедливости
Возможно, более интересную, чем у Зака Снайдера.
Пьер-Эмерик Обамеянг в роли Бэтмена
Серхио Бускетс в роли Аквамена
Алекс Морган в роли Чудо-женщины
Килиан Мбаппе в роли Киборга
Криштиану Роналду в роли Супермена
Гарет Бэйл в роли Флэша
- Фильм Зака Снайдера «Лига справедливости» вышел в прокат 16 ноября.
- Работа над проектом заняла 10 лет, а затраты на производство превышают 300 миллионов долларов.
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