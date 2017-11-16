Как играет Мануэль Нойер из третьей лиги Туниса

Вратарь команды «Сакьет Эддайер» из Туниса внешне напомнил пухлого продавца шаурмы, но стоило ему взять мяч в ноги, началось настоящее волшебство.

Соперники почувствовали себя участниками реалити-шоу, в котором их отвозил хорошо загримированный Зидан.

Тунис выступит на ЧМ впервые с 2006 года.

Из пяти африканских участников ЧМ-2018 только Нигерия выступила четыре года назад в Бразилии.

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