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Как играет Мануэль Нойер из третьей лиги Туниса

Как играет Мануэль Нойер из третьей лиги Туниса
Eurosport

28 мин. назадИзменено 21 мин. назад

Скаутам «Баварии» стоит присмотреться к технарю.

Вратарь команды «Сакьет Эддайер» из Туниса внешне напомнил пухлого продавца шаурмы, но стоило ему взять мяч в ноги, началось настоящее волшебство.

Соперники почувствовали себя участниками реалити-шоу, в котором их отвозил хорошо загримированный Зидан.

  • Тунис выступит на ЧМ впервые с 2006 года.
  • Из пяти африканских участников ЧМ-2018 только Нигерия выступила четыре года назад в Бразилии.

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