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Как играет Мануэль Нойер из третьей лиги Туниса
Скаутам «Баварии» стоит присмотреться к технарю.
Вратарь команды «Сакьет Эддайер» из Туниса внешне напомнил пухлого продавца шаурмы, но стоило ему взять мяч в ноги, началось настоящее волшебство.
Соперники почувствовали себя участниками реалити-шоу, в котором их отвозил хорошо загримированный Зидан.
- Тунис выступит на ЧМ впервые с 2006 года.
- Из пяти африканских участников ЧМ-2018 только Нигерия выступила четыре года назад в Бразилии.
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