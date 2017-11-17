«Челси» сплавил 17 молодых звезд, «Ювентус» – 52. Гид по арендам Европы

«Вильярреал»

Игроков в аренде: 6

Самый дорогой: Энес Унал – 14 млн евро по версии Transfermarkt

Кто вернется: Энес Унал из «Леванте». Летом 20-летний турок переехал в Испанию из «Манчестер Сити». Форвард ни разу не сыграл за «горожан», но потянул на 14 миллионов евро. В сезоне-2017/18 Унал намотал 10 матчей за «Вильярреал», а в конце октября отчалил в «Леванте» – из-за травм в команде почти не осталось нападающих, поэтому Федерация в порядке исключения разрешила аренду.

Кто уйдет насовсем: Альфред Н’Диай. Полузащитник второй сезон пасется в Англии, и летом «Вильярреал» постарается всучить 27-летнего игрока «Вулверхэмптону». Transfermarkt оценивает сенегальца в 5 миллионов евро, но испанцы легко выручат больше: в Чемпионшипе крутятся хорошие деньги.

«Валенсия»

Игроков в аренде: 7

Самый дорогой: Жоау Канселу – 20 млн евро

Кто вернется: Луиш Нани из «Лацио». «Летучие мыши» претендуют на Лигу чемпионов, а взрослые мужчины в таком турнире всегда полезны. Португалец брал ушастого с «Манчестер Юнайтед» и отыграл кучу серьезных матчей – как минимум на скамейке он не помешает.

Кто уйдет насовсем: Жоау Канселу. Этого португальца «Валенсия» вряд ли удержит даже Лигой чемпионов. У «Интера» есть право выкупа за 35 миллионов евро, плюс за фланговым игроком следят клубы из АПЛ.

«Хоффенхайм»

Игроков в аренде: 8

Самый дорогой: Фелипе Пирес – 2 млн евро

Кто вернется: Бенедикт Гимбер из «Ян Регенсбург». Гимбер – воспитанник «Хоффенхайма», которого обкатывают во второй Бундеслиге. 20-летний центральный защитник с 15 лет представляет сборную Германии в разных возрастах и хорошо знаком с Юлианом Наггельсманом. Когда тренер руководил молодежкой «Хоффенхайма», Гимбер носил капитанскую повязку.

Кто уйдет насовсем: Антонио Чолак. Хорватский страйкер третий сезон мотается по арендам, периодически забивает, но не дотягивает до уровня «Хоффе». Сезон-2017/18 Чолак проводит в «Ингольштадте», который предусмотрел опцию выкупа следующим летом – парню всего 24, поэтому миллион-два за него можно выручить.

«РБ Лейпциг»

Игроков в аренде: 9

Самый дорогой: Массимо Бруно – 2 млн евро

Кто вернется: Феликс Байерсдорф из «Винер Нойштадта». Тинейджер – будущий капитан «Лейпцига». Парень крутится в системе клуба с момента его образования в 2009 году и регулярно ездит в молодежные сборные Германии. Сейчас 19-летний полузащитник стажируется в Австрии.

Кто уйдет насовсем: Массимо Бруно. Три года назад «Лейпциг» вывалил за бельгийца 5 миллионов евро, но футболист не сработался с главным тренером Ральфом Хаззенхюттлем. В итоге Бруно второй сезон сезон играет за «Андерлехт» и ждет полноценного трансфера.

«Лилль»

Игроков в аренде: 9

Самый дорогой: Эдер – 5 млн евро

Кто вернется: Шека из «Дижона». 23-летнего плеймейкера отправили за практикой, и он ее получает: португалец уже семь раз вышел в старте. Трансфер игрока обошелся «Лиллю» в 5 миллионов евро, так что летом его вернут отрабатывать деньги.

Кто уйдет насовсем: Эдер. Автор победного гола в финале Евро-2016 осваивается в России, где, скорее всего, задержится больше, чем на сезон. По «Локомотиву» плачут еврокубки, так что железнодорожники реализуют опцию выкупа громилы.

«Монако»

Игроков в аренде: 9

Самый дорогой: Килиан Мбаппе – 90 млн евро

Кто вернется: Юссеф Аит Беннассер из «Кана». Полузащитник второй сезон находится в ссылке, но следующим летом скитания закончатся. 21-летний парень стабильно играет и поедет на чемпионат мира в составе сборной Марокко. В России Юссеф докажет, что достоин «Монако».

Кто уйдет насовсем: Килиан Мбаппе. Уход юной суперзвезды неизбежен: над «ПСЖ» висит обязательство выкупа игрока за 180 миллионов евро в июне. Полноценный трансфер не случился несколько месяцев назад только из-за заигрывания парижан с финансовым фэйр-плей.

«Манчестер Сити»

Игроков в аренде: 14

Самый дорогой: Джо Харт – 13 млн евро

Кто вернется: Патрик Робертс из «Селтика». Англичанину всего 20, но в команде Гвардиолы он не потеряется. За полтора года в Шотландии Робертс отыграл 70 матчей и даже забил «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

Кто уйдет насовсем: Джо Харт. Арендная политика «Манчестер Сити» в основном заточена на продажу ноунеймов – в июле за 9 миллионов евро Аарон Муй отправился в «Хаддерсфилд». Следующим же летом команду покинет раненый волк: Харт вне планов Гвардиолы. Контракт вратаря заканчивается в 2019-м, поэтому продавать его нужно как можно скорее.

«Челси»

Игроков в аренде: 17

Самый дорогой: Курт Зума – 15 млн евро

Кто вернется: Тэмми Абрахам из «Суонси». В прошлом сезоне нападающий наклепал 27 голов за «Бристоль», а в этом забил шесть мячей за «Суонси» и дебютировал в сборной Англии. Тэмми заслужил шанс в родном клубе – Антонио Конте держит парня на карандаше.

Кто уйдет насовсем: Матей Делач. «Челси» неохотно расстается с ребятами, которые годами ездят в аренды. Почти у всех таких футболистов нет разрешения на работу в Англию из-за недостатка матчей за национальные сборные. Жертвой системы стал Делач, который ни разу не сыграл в официальном матче за «синих». Вратарь уйдет после семи лет в клубе.

«Ювентус»

Игроков в аренде: 52

Самый дорогой: Маттиа Кальдара – 15 млн евро

Кто вернется: Маттиа Кальдара. Молодой центрдеф впечатлил «Юве» в первой части сезона-2016/17 – этого хватило, чтобы отвалить «Аталанте» за игрока 15 миллионов евро. Ради прогресса Кальдару оставили в Бергамо до лета 2018-го. В Италии 23-летнего мужчину называют преемником Алессандро Несты и ждут в сборной.

Кто уйдет насовсем: Томас Ринкон. Венесуэльский опорник разочаровал в прошлом сезоне: зимой Ринкона пригласили в «Юве» для порядка в центре поля, но получили узкопрофильного игрока, выходящего на замену во втором тайме. Томас проходит реабилитацию в «Торино», зимой ему стукнет 30 – от дружочка нужно избавляться, пока он еще чего-то стоит.

«Аталанта»

Игроков в аренде: 53

Самый дорогой: Франк Кесси – 20 млн евро

Кто вернется: Кристиан Капоне. Вчерашнего школьника отдали в аренду прямо из молодежной команды, чтобы перспективный страйкер не терял время зря. За семь матчей в Серии Б 18-летний Капоне соорудил четыре гола для «Пескары» и как бы намекает, что следующий сезон готов начать в основной команде «Аталанты». Для команды из Бергамо это привычная схема: если воспитанник проводит хороший сезон в аренде, его возвращают и дают шанс.

Кто уйдет насовсем: Роберто Гальярдини. По оценкам исследовательской группы CIES Football Observatory, академия «Аталанты» восьмая по силе в мире. Отсюда и столько футболистов, разбросанных по арендам. Воспитанник Гальярдини сначала варился в «Чезене», «Специи» и «Виченце», годик побегал за «Аталанту» и наиграл на 20-миллионный трансфер в «Интер».

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