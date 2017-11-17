«Не переживаю, уволят меня или нет». Синдром второго сезона душит Зинедина Зидана и других чемпионов

Антонио Конте

Сезон-2016/17: чемпион АПЛ

Сезон-2017/18: кандидат на увольнение

Конте – типичный итальянский коуч: комок ядерных эмоций на поле и стопроцентная страстность в своем деле. В интервью британскому GQ Антонио признался, что думает о футболе по 18 часов в сутки.

После эйфоричного чемпионства все пошло не так. Страсть говорить и думать о футболе часами обернулась недовольством игроков: Конте задал на тренировках чересчур хардкорный режим. В итоге – полный лазарет и поредевший ростер. Без рывков Мозеса и игровой мысли Канте амбиции «синих» ограничиваются четвертой строчкой таблицы.

Вокруг Антонио полно негатива. Под боком язвительный Моуринью и разногласия с Абрамовичем, а также таблоиды, каждую неделю прощающиеся с итальянцем. «Я не похож на предыдущих тренеров [«Челси»], я другой. Я предельно спокоен. И не переживаю насчет того, что могу проиграть матч, или руководство решит меня уволить», – Конте предпочитает философский подход.

Карло Анчелотти

Сезон-2016/17: чемпион Бундеслиги

Сезон-2017/18: безработный

Анчелотти уволили 28 сентября после скомканной предсезонки, слитого матча-открытия и конфликтов со звездами клуба. Футболисты «Баварии» приносили фальшивые сожаления, коллеги сокрушались, а Анчи в шутку назвал остаток сезона-2017/18 личным отпуском. Но на пляжи и в родное Реджоло коуча никто отпускать не собирался. Имя Карлетто тут же пропололи в медиа, приписывая ему будущее в «Арсенале», «Лестере» и китайских клубах.

Намек на реальное будущее Карло Анчелотти лежит в дружеских панчах между ним и Монтеллой. Винченцо заявил, что был бы рад видеть итальянца ассистентом, и осторожно добавил: обратная ситуация его бы тоже устроила. Карло вставил добродушную ремарку: «Мы могли бы разделить обязанности в «Милане».

Однако «россонери» в последних пяти матчах одержали две победы и примерзли к седьмой строчке таблицы – совмещение ситуацию не спасет, «Милану» уже нужен новый главный тренер.

Массимилиано Аллегри

Сезон-2016/17: чемпион Италии

Сезон-2017/18: старомодный упрямец

Серия А из пресного и проседающего по скоростям турнира превратилась в лучший футбольный сериал сезона с убийственной интригой. Это поняли все, кроме экс-чемпионов: туринцы выпали из реальности и оказались не готовы к крепкой конкуренции.

Портал в мир кошмаров «Юве» открылся ничьей с «Аталантой». Затем было домашнее поражение от «Лацио»: тогда пошатнулись 57-матчевая беспроигрышная серия на «Альянце», а вместе с ней самоуверенность Аллегри. Она сменилась нервным бессилием.

Массимилиано заявляет, что неважно, в каком стиле играет «Юве», главное – счет на табло. Он портит отношения с Дибалой, благодарит Манджукича за красную карточку и отрицает возможность кризиса в «Ювентусе». Хотя укрепившаяся за шесть лет мысль о могуществе, которое якобы никто не сможет сокрушить, и есть начало конца.

Леонарду Жардим

Сезон-2016/17: чемпион Лиги 1

Сезон-2017/18: нужен Парижу

Летом 43-летний специалист подписал контракт с «Монако» до 2020 года и сохранил хорошую репутацию даже после потери Мбаппе. Но Лео сложно назвать счастливчиком: во время трансферного окна Жардим расстался с половиной чемпионского состава. Европейские топы расхватали еще и Силву, Менди и Бакайоко, а тащить «Монако» вверх теперь пытаются Тилеманс, Йоветич и помолодевший лет на семь Фалькао. 31-летний колумбиец забил уже 13 мячей, он однозначно новый фронтмен клуба.

С обновленным составом Жардим закрепился на второй строчке в лиге, но в еврокубках чемпионы Франции пока лишь отхватывали от «Порту» и «Бешикташа».

Тем не менее, даже в случае провала в Европе и Лиге 1 Лео не останется без работы в топовом клубе: намеки боссов «ПСЖ» такие же непрозрачные, как их экономические схемы.

Массимо Каррера

Сезон-2016/17: чемпион РФПЛ

Сезон-2017/18: тренер Шрёдингера

В России этой осенью отношение к Массимо постоянно колеблется – как решительность Антонио Кассано, который в июле завершил карьеру трижды.

Массимо Каррера – кот Шрёдингера в глазах болельщиков. Сперва он был самым властным и неприятным типом в «Спартаке», королем ничьих с командами конца таблицы и грозой невинных клубных работников. Затем – возродившейся мессией, героем еврокубковой рекордной победы над «Севильей» (5:1).

На 50-й матч коуча в России тысячи сектантов пришли уже в масках с лицом Массимо. И все это – за пару месяцев.

При этом «Спартак» на поле то зрелищно скалится, то нелепо теряет очки.

Зинедин Зидан

Сезон-2016/17: чемпион Ла Лиги

Сезон-2017/18: самый упертый лучший тренер планеты

Сегодня Зизу – лучший тренер мира. Он тренирует лучший клуб по версии ФИФА. И в этом же клубе играет лучший футболист планеты. Но дрим-тим намертво застревает на третьей строчке Ла Лиги, шокирует поражениями от «Бетиса» и «Жироны», а после очередного нокаута от команды Почеттино имеет все шансы потерять статус гегемона в ЛЧ.

Зидан знает, как правильно соблюдать клубные традиции, взаимодействовать с Кришем, не разочаровывать фан-базу и уживаться с нравом Флорентино Переса. Но француз третий сезон подряд тянет за собой главную проблему: мнение, которое упрямец редко меняет на противоположное и верное. Зизу продолжает считать Бензема лучшим напом в мире, хотя от сезона к сезону эффективность Карима только падала: если в сезоне-2015/16 француз за матч наносил по 3,6 удара, то в прошлом сезоне лишь 2,8.

Прошлый год для Зинедина был выигрышным лотерейным билетом: укомплектованный состав, слабые противники, а также непрерывающийся поток фарта позволяли обладателю самых элегантных костюмов в Мадриде играть в собственную версию тотального футбола.

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