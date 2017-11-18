Хосеп Гвардиола: «Габриэл Жезус напоминает мне Самуэля Это'О и может стать кем-то вроде Роналду»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о значении для команды нападающиего Габриэла Жезуса.

«Он напоминает мне Это'О и помогает прессинговать соперника, когда этого никто не делает. Он бомбардир, но при этом очень много бегает с мячом. Когда он перестанет это делать, то станет кем-то вроде Роналду», – заявил Гвардиола Marca.

На счету 20-летнего бразильца 9 голов и 1 ассист в 16 матчах за «Сити» в сезоне-2017/18.

«Горожане» приобрели Жезуса зимой 2017 года за 32 млн евро у «Палмейраса».

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