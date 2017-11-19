«Арсенал» упаковал «Тоттенхэм» в дерби, Суарес прервал сухую серию дублем и другие пируэты дня

Англия

«МЮ» раскурочил «Ньюкасл» в честь возвращения Златана

Рафа Бенитес почти тайм переигрывал команду другого бывшего тренера «Реала». «Сороки» припечатали Де Хеа быстрым голом Гэйла и опасно жалили на контратаках. Моуринью отдал приказ грузить мяч в штрафную верхом и эта не самая изысканная тактика помогла не только сравнять счет, но и выйти вперед – Марсьяль и Смоллинг замкнули фланговые навесы.

На второй тайм игроки «Ньюкасла» словно забыли выйти. Защитники «сорок» пропали в треугольнике Рэшфорд-Лукаку-Марсьяль, которые наколотили при содействии лютовавшего Погба еще два мяча и еще столько же моментов не реализовали. Последние 15 минут матча «Олд Траффорд» озарил вернувшийся в игру спустя 216 дней Ибрагимович. У Златана был момент, но мяч после его удара боковыми ножницами вытащил вратарь (4:1).

А еще:

«МЮ» продлил серию побед на «Олд Траффорд» в АПЛ до семи матчей – самая продолжительная с 2013-го, когда команда Алекса Фергюсона выиграла 12 матчей подряд.

Венгер переиграл Почеттино в дерби

После удачных схваток с «Реалом» команде Почеттино присвоили статус главного конкурента «МанСити» за чемпионство, но лондонское дерби показало – с такой игрой «шпорам» будет тяжело даже отстоять место в Топ-4. Венгер шикарно настроил команду. Озил с Санчесом на 90 минут прогнали мысли о переходе с другой клуб и показали отличную игру с бешеным прессингом и отличной подстраховкой. В первом тайме игроки «Тоттенхэма» так и не придумали, как смахнуть настырных «канониров» со своей половины поля и дважды пропустили перед перерывом. Мустафи упаковал мяч в сетку после стандарта, а Санчес замкнул прострел справа Ляказетта.

На еще один тайм Венгер переформатировал команду на игру вторым номером и не позволил «шпорам» подобраться к воротам Чеха. «Тоттенхэм» постреливал издали, но у Эриксена мяч валился с ноги. «Арсенал» мог несколько раз делать счет крупным на контратаках – Льорис оставил счет 2:0. Победа «канониров» еще больше уплотнила расстояние между командами, занимающими места со второго по шестое – всего четыре очка.

А еще:

«Арсенал» выиграл 11-й домашний матч подряд в АПЛ.

Под руководством Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» выиграл лишь один матч из 16 на поле команд из Топ-6.

С момента дебюта за «Арсенал» в 2013 году Месут Озил отдал больше ассистов в чемпионате, чем любой другой игрок – 45.

«Сити» пошил три шапки из лисьей шкуры

Чемпионы-2016 продержались против кровожадной команды Гвардиолы, которая долго приходила в себя после паузы на матчи сборных, почти тайм. «Сити» повезло, что за минуту до перерыва Жезус замкнул многоходовку с участием Давида Силвы, который начертил восьмой ассист в сезоне.

После перерыва «Лестер» включился и втоптал «горожан» в штрафную. Ключевой эпизод наступил на 49-й минуте. Магуайр долбанул в штангу ворот Эдерсона, тут же пошла обратка и Де Брёйне заколошматил мяч под планку ворот Шмейхеля с дальней дистанции. «Лестер» заканчивал игру с четырьмя нападающими, но количество не перешло в качество (0:2).

А еще:

Кевин де Брёйне поучаствовал в 50 голах «Сити» в АПЛ – 16 мячей и 34 ассиста.

А еще в Англии:

«Челси» буднично нашпиговал ворота «Вест Бромвича» четырьмя безответными мячами. Азар оформил дубль, еще по мячу упаковали испанцы Мората и Алонсо. Два ассиста на счету Фабрегаса.

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах залепил двушку «Саутгемптону» и довел количество голов в сезоне во всех турнирах до 14. Никто из выступающих в АПЛ игроков не забил больше.

«Борнмут» уничтожил «Хаддерсфилд» со счетом 4:0, Каллум Уилсон стал первым англичанином в сезоне, оформившим хет-трик.

Испания

«Атлетико» избил «Реал» в дерби без голов

Мадридское дерби привычно для последних сезонов больше напомнило войну, чем футбол – шесть желтых карточек у «матрасников», две на счету «Реала». Все могло пойти иначе, удали арбитр в середине первого тайма Савича за беспрецедентную грубость против Крооса, но черногорец отделался предупреждением. Команды дрались, кусались и провоцировали до конца матча, который завершился нулями в пользу «Барселоны» – отрыв составляет уже 10 очков.

А еще:

Впервые с мая 2005 года мадридское дерби завершилось без голов в рамках чемпионата.

«Реал» впервые за 35 матчей не забил на выезде.

Из 55 ударов Роналду по воротам в этом сезоне к голу привел лишь один.

«Барса» нашинковала «Леганес» тремя мячами

Каталонцы долго раскачивались. Месси бродил в середине поля, Суарес кис в офсайде, фланги не работали, а позиционные промахи Умтити держали в тонусе Тер Штегена. «Барсе» повезло, что первый мяч привез вратарь Куэльяр, который не удержал мяч после удара Алькасера и помог Суаресу прервать сухую серию из 479 минут.

После перерыва каталонцы спокойно замариновали на контратаках еще два мяча. Суарес упаковал дубль, а Паулиньо подтвердил, что в Примере нет джокера лучше.

А еще:

Паулиньо провел четыре мяча в сезоне, сколько Бэйл, Бензема и Роналду вместе взятые.

А еще в Испании:

«Сельта» в девятый раз в сезоне повела в счете, но в результате снова не досчиталась очков. Галисийцы влетели на выезде «Севилье» (1:2).

Италия

«Наполи» прихлопнул «Милан»

После матча Монтелла заявил, что «Милан» показал одну из лучших игр под его руководством, с чем очень трудно согласиться – в первом тайме игроки «россонери» ни разу не коснулись мяча в штрафной Рейны. Ключевым стал эпизод на 33-й минуте. Инсинье удрал на грани офсайда от Бонуччи и распечатал Доннарумму. Лайнсмен поднял флажок, но судья взял видеоповтор и засчитал гол.

В середине второго тайма Сарри привычно снял с игры Гамшика. Замена сработала – Зелински после паса Мертенса запустил мяч в домик вратарю. «Милан» ответил лишь голом Романьоли в компенсированное время (2:1) и застрял на седьмой позиции. Сезон превращается в крах, особенно после слухов о банкротстве китайского владельца клуба.

А еще:

Гол Зелинского – сотый, который Доннарумма пропустил в 92-х матчах за «Милан» во всех турнирах.

«Рома» выиграла дерби

«Орлы» проткнули кипера «Ромы» Алиссона уже на второй минуте. Судьи верно определили офсайд у Иммобиле, после чего игра застряла в середине поля. Импульс задал пенальти, который в начале второго тайма организовал Баштуш, снесший Коларова. Перотти вывел «Рому» вперед, а еще через четыре минуты Наингголан просверлил Стракошу дальним ударом.

«Лацио» вернулся в игру с выходом на поле Нани, после подачи которого Манолас сыграл рукой и Иммобиле сократил разницу в счете. До конца матча был еще вагон времени, но «орлы» больше ничего не создали.

А еще:

«Рома» выиграла пятое дерби из шести последних.

Германия

«Бавария» разнесла «Аугсбург»

Мюнхенцы продолжают зверствовать под руководством нового-старого тренера, для которого победа стал 500-й в Бундеслиге в качестве игрока и тренера. 174 матча Хайнкес выиграл в качестве футболиста, 326 – в качестве тренера. Дубль «Аугсбургу» отгрузил Левандовский, еще один мяч провел вернувшийся в основу Видаль.

А еще в Германии:

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха, в которой прошли лучшие годы Хайнкеса-игрока, обыграла на выезде «Герту» (4:2) и вломилась на третье место.

«Лейпциг» не удержал победу в Леверкузене. «Байер» почти весь второй тайм провел в меньшинстве, но отыгрался (2:2).

А еще во Франции:

Тренер «Нанта» Клаудио Раньери грозил припарковать у ворот два автобуса в игре с «ПСЖ» – не помогло. Кавани припечатал «канареек» дублем, еще по мячу провели Пасторе и Ди Мария. Неймар отыграл весь матч, но активными действиями не отметился.

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