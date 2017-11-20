Мощный фейл «Ювентуса» с «Сампдорией», 2 ассиста Евгения Коноплянки и другие твердыни воскресенья

Англия

«Вест Хэм» тонет и тонет

«Молотков» впервые вывел на матч Дэвид Мойес (а не Сергей Юран), но лучше от этого не стало. «Вест Хэм» глупо пропустил на 11-й минуте, и в их штрафной были свободны сразу три соперника. Забил Уилл Хьюз, и это его первый гол в третьей игре за «Уотфорд». Гости обрушились атаками на ворота «шмелей», но Эурелио Гомес сделал двойной киберсэйв и оставил своих в игре.

Момент, на котором поорали болельщики, был и у Джо Харта – кипер «молотков» потащил удар головой с пары метров. Всего команды нанесли 12 выстрелов в створ, но гол пришел к «Уотфорду», а не к сопернику. Ришарлисон улетел в контратаку и проткнул мяч в дальний угол. 0:2 – Дэвид Мойес проиграл 500-й матч на высшем уровне и подтопил «Вест Хэм» сильнее. Шотландцу нужно вытащить лондонский клуб с 18-го места, иначе и правда придет Юран.

А еще в Англии:

Италия

«Ювентус» чуть не воскрес, но все же скончался в игре с «Сампдорией»

В Генуе прошел кастинг тренеров сборной Италии – Марко Джампаоло и Массимилиано Аллегри в списке кандидатов и показывали лучшие работы. Тренер «Юве» оставил грустить Буффона, припрятал Дибалу, зато выпустил Кьеллини. Туринцы поерзали на старте матча и бездарно били по воротам. Из восьми ударов парни со скудетто лишь раз попали в створ – Куадрадо выбежал по правому краю и попал в задницу голкиперу Вивиано.

После перерыва Дуван Сапата перекинул головой Шченсного, открыл счет и почти удвоил его при выходе один на один, но в итоге чуть не убил польского вратаря ударом в голову. Дибала выскочил на поле на 62-й минуте и сразу приложил дефибриллятор к атакам «Ювентуса». Фаворит поджал соперника, но получил убойную контратаку и точный выстрел Лукаса Торрейры. Уругваец не забивал в первых 44 матчах за «Сампу», зато сейчас кладет третий гол в трех играх. Мстительский ассист Квальяреллы на Феррари стал контрольной пулей в тело «Юве».

К 90-й минуте «бьянконери» напоминали мертвеца, а после – труп, которому пересадили голову (что смешно, тоже в Турине). Сначала Игуаин засадил с пенальти, затем Дибала напугал генуэзцев вторым мячом за три минуты, но для чуда не хватило времени. 2:3 – без Буффона чемпионы отправились на третье место, «Сампдория» осталась непобедимой на домашней арене.

А еще:

Марко Джампаоло выиграл первый матч у «Юве» из 11 – он тренировал «Кальяри», «Сиену», «Катанию» и «Эмполи», но победил только с «Сампдорией».

А еще в Италии:

Мауро Икарди ожил на восемь минут, опустил на плаху голову «Аталанты» (2:0), а «Интер» стал вторым после этого тура.

В Европе теперь нужно следить за «Беневенто». Новичок Серии А сравнял счет в игре с «Сассуоло», потерял игрока с красной карточкой две минуты спустя и пропустил мяч на 94-й минуте. 1:2 – 13-е поражение «Беневенто» подряд и новый европейский рекорд, который до этого 87 лет принадлежал (внезапно) «Манчестер Юнайтед».

Испания

«Валенсия» пристрелила «Эспаньол»

«Лос че» выглядели слабовато в первом тайме, каталонцы дважды саданули в штангу за 45 минут, но остались с нулями до перерыва. Но после «летучие мыши» включились и дважды настучали по голове соперника – 2:0, «Валенсия» остается в четырех очках от «Барселоны» и на шесть баллов впереди «Реала».

36-летний Адурис вновь спасает «Атлетик»

Баски на старте матча пару раз жахнули по воротам, а потом получили в ответ. Сначала «субмарина» выдвинула перископ, заработала пенальти и промазала. Через семь минут Ману Тригейрос выскочил под передачу низом у штрафной и сделал что-то посложнее, чем удар с 11 метров.

«Атлетик» замучил парней в желтом ударами (16, но всего 4 в створ), а дожал гостей Ариц Адурис. Идеальная позиция и идеальная траектория мяча от головы 36-летнего форварда – 1:1.

Это 132-й гол Адуриса после 30-летнего возраста, причем до 30 он клал всего 54 банки, просто фантастика. Денис Черышев вышел на 15 минут, но не спас «Вильярреал» от падения на шестую строчку.

Германия

«Шальке» с 32-летним тренером гонится за «Баварией»

«Кнаппены» сразу надавили на соперника и вжали его в штрафную. Евгений Коноплянка внутри получил по икроножной мышце, упал ради пенальти и получил его – Франко ди Санто четко развел по углам мяч с кипером, это первый его гол за два сезона в Бундеслиге.

В конце матча Калиджури сыграл на перехвате, мощно пригнал к штрафной и подсунул мяч Коноплянке. Украинец четко вставил пас в ногу Бургшталлеру и набил второй ассист. 2:0 – «Шальке» стал метеоритом для «динозавров», а сам впрыгнул на второе место чемпионата, они уже выше «Лейпцига».

А еще в Германии:

«Вердер» перед туром шел предпоследним, «Ганновер» – восьмым с отставанием от еврокубков в три очка. Но бременцы нафаршировали соперников четырьмя голами. Они начали на финише первого тайма (спасибо Бартельсу), а затем Крузе кроме шикарного ассиста закатил хет-трик. «Ганновер» развалился сам, махнул три контратаки во втором тайме и проиграл – 0:4. «Вердер» переместился на третье место с конца и впервые победил в этом сезоне Бундеслиги. Зато как.

А еще во Франции:

Набиль Фекир из «Лиона» в игре с «Сент-Этьеном» 10 дней назад показал футболку в стиле Месси и попал под фанатов, ту встречу даже приостанавливали на 40 минут. В домашней игре «Олимпика» болельщики на 18-й минуте (Фекир играет под 18-м номером) тоже вытащили майки и выставили их в стиле Набиля.

«Лион» не забил «Монпелье», зато лишний раз показал общность с трибунами.

А еще в Голландии:

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