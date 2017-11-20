Eurosport
Димитар Бербатов дебютирует в кино в роли гангстера, который наказывает людей ударом мячом по лицу
Болгарский форвард начал новую карьеру.
Экс-нападающий «Тоттенхэма» и «МЮ» Димитар Бербатов снялся в фильме болгарского режиссера Димитара Гочева «Революция «X».
Форварду досталась роль мафиози по имени Караваджо, который очень стильно выглядит, курит сигары и наказывает людей. Для этого Димитар бьет своим жертвам мячом по голове.
- Бербатов все еще играет в футбол: 36-летний болгарин выступает за индийский «Керала Бластерс».
- На счету форварда один матч за клуб.
- Димитар известен по выступлениям за «Тоттенхэм», «МЮ» и «Монако».
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