Eurosport
Гангстерский трюк форварда «Бешикташа» Рикарду Куарежмы с ножом, который выбросил на поле фанат
Португалец здорово финтит не только ногами.
Во время матча за Суперкубок Турции между «Бешикташем» и «Коньяспором» болельщики одной из команд выбросили на поле нож, который попал в руки Куарежме.
Португалец продемонстрировал находку главному арбитру встречи, после чего одним движением красиво сложил оружие и передал судье.
- Матч завершился победой «Коньяспора» (2:1), который выиграл Суперкубок Турции впервые в истории.
- Куарежма провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.
- В составе сборной Португалии Рикарду выиграл бронзу Кубка Конфедераций-2017.
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