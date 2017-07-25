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«Бенфика» отказала АЕК в аренде орла для открытия стадиона

«Бенфика» отказала АЕК в аренде орла для открытия стадиона
Eurosport

Вчера в 22:48

Португальский клуб не хочет навредить птице.

Президент АЕК Димитрис Мелиссанидис обратился к «Бенфике» с просьбой об аренде их символа орла Витории, но получил отказ. По информации Record, португальский клуб мотивировал отказ тем, что Витория привык к стадиону «Да Луш» и пребывание за пределами арены могут принести вред птице.

  • «Бенфика», как и «Лацио», использует орла на домашних матчах.
  • Символ АЕК – двуглавый орел.

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