Eurosport
«Бенфика» отказала АЕК в аренде орла для открытия стадиона
Португальский клуб не хочет навредить птице.
Президент АЕК Димитрис Мелиссанидис обратился к «Бенфике» с просьбой об аренде их символа орла Витории, но получил отказ. По информации Record, португальский клуб мотивировал отказ тем, что Витория привык к стадиону «Да Луш» и пребывание за пределами арены могут принести вред птице.
- «Бенфика», как и «Лацио», использует орла на домашних матчах.
- Символ АЕК – двуглавый орел.
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