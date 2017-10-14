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Форвард «Порту» положил в девятку ударом скорпиона и побрел к центру поля с кислым лицом

Форвард «Порту» положил в девятку ударом скорпиона и побрел к центру поля с кислым лицом
Eurosport

1 час назад

Эрнани совсем не обрадовался взятию ворот.

Форвард отличился в матче Кубка Португалии против «Лузитано Эворы».

На 90-й минуте Эрнани забил ударом скорпиона, но не отпраздновал взятие ворот и молча отправился к центру поля.

  • Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «Порту».
  • «Драконы» лидируют в чемпионате Португалии, набрав 22 очка в 8 турах.

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