Eurosport
Форвард «Порту» положил в девятку ударом скорпиона и побрел к центру поля с кислым лицом
Эрнани совсем не обрадовался взятию ворот.
Форвард отличился в матче Кубка Португалии против «Лузитано Эворы».
На 90-й минуте Эрнани забил ударом скорпиона, но не отпраздновал взятие ворот и молча отправился к центру поля.
- Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «Порту».
- «Драконы» лидируют в чемпионате Португалии, набрав 22 очка в 8 турах.
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