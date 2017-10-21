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«Порту» отправил Икера Касильяса в запас за пользование телефоном во время тренировки
Великий голкипер падает все ниже.
Вратарь «Порту» разочаровал руководство, которое вывело его из основного состава команды.
По информации O Jogo, тренерский штаб португальской команды принял такое решение после того, как Касильяс попался на тренировке с телефоном, что строго запрещено.
- Касильяс остался в запасе на матч Лиги чемпионов против «Лейпцига».
- На счету испанца 10 матчей в сезоне-2017/18, из которых 7 он отстоял на ноль.
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