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«Порту» отправил Икера Касильяса в запас за пользование телефоном во время тренировки

«Порту» отправил Касильяса в запас за пользование телефоном во время тренировки
Eurosport

18 мин. назадИзменено 4 мин. назад

Великий голкипер падает все ниже.

Вратарь «Порту» разочаровал руководство, которое вывело его из основного состава команды.

По информации O Jogo, тренерский штаб португальской команды принял такое решение после того, как Касильяс попался на тренировке с телефоном, что строго запрещено.

  • Касильяс остался в запасе на матч Лиги чемпионов против «Лейпцига».
  • На счету испанца 10 матчей в сезоне-2017/18, из которых 7 он отстоял на ноль.

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