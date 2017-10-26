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Liverpool Echo: «Ливерпуль» хочет приобрести у «Порту» Икера Касильяса

Liverpool Echo: «Ливерпуль» хочет приобрести Касильяса
Eurosport

10 мин. назад

Сделка может состояться уже в январе.

«Порту» хочет расстаться с вратарем, чтобы уменьшить зарплатную ведомость. Чтобы вынудить Касильяса покинуть клуб, главный тренер «Порту» по просьбе руководства посадил испанца на скамейку, сообщает Liverpool Echo.

«Ливерпуль» готов приобрести Касильяса в январе. Руководство клуба рассматривает этот вариант, учитывая нестабильную игру Симона Миньоле и Лориса Кариуса. На испанского голкипера также претендует «Ньюкасл Юнайтед».

  • Касильяс зарабатывает в «Порту» около 5 миллионов евро в год, что намного выше средней зарплаты в клубе.
  • 36-летний кипер провел в чемпионате Португалии-2017/18 8 матчей, в которых пропустил 3 мяча.
  • Испанец выступает за «Порту» с 2015 года.

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