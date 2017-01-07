Витория Гимарайнш
    Завершено
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    0
    -
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    0
    21:15
    07.01.17
    Стадион Д. Афонсо Хенрикес
    Бенфика
    Чемпионат Португалии • Тур 16
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Витория Гимарайнш
    • Бенфика
    • Гаспар
      90'
    • СальвиоЖивкович
      89'
    • УртадоСилва
      85'
    • РафиньяТешейра
      80'
    • ЖонасОрта
      71'
    • Коимбра АурельюМенса
      60'
    • 1-ый тайм
    • Витория Гимарайнш
    • Бенфика
    • Линделёф
      44'
    • Митроглу
      42'
    • Семеду
      31'
    • Жонас
      19'
    • ФейсаСамарис
      18'
    Перед матчем

    Онлайн
    Витория Гимарайнш - Бенфика
    Чемпионат Португалии - 7 января 2017

    Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Витория Гимарайнш – Бенфика на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:15 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Педро Мартинс или Руй Витория? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Витория Гимарайнш – Бенфика? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Витория Гимарайнш и Бенфика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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