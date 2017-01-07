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Витория Гимарайнш - Бенфика

Чемпионат Португалии - 7 января 2017

Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Витория Гимарайнш – Бенфика на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:15 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Педро Мартинс или Руй Витория? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Витория Гимарайнш – Бенфика? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Витория Гимарайнш и Бенфика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

