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- 2-ой тайм
- Кампос90'
- ГонсалвешЖота83'
- Алан73'
- Шека73'
- ДжаванГойяно73'
- ХамзауиБонилья68'
- Сантана да Силва67'
- БарбозаКембо67'
- Барбоза66'
- КрисланПиньо61'
- ОртаАлан60'
- Крислан59'
- Корреа55'
- 1-ый тайм
- Вилсон39'
- Байяно30'
- Джаван12'
Перед матчем
Онлайн
Насьональ - Спортинг Брага
Чемпионат Португалии - 7 января 2017
Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Насьональ – Спортинг Брага на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:45 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Предраг Йоканович или Антонио Жорже Роша Симау? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Насьональ – Спортинг Брага? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Насьональ и Спортинг Брага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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