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Насьональ - Спортинг Брага

Чемпионат Португалии - 7 января 2017

Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Насьональ – Спортинг Брага на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:45 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Предраг Йоканович или Антонио Жорже Роша Симау? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Насьональ – Спортинг Брага? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Насьональ и Спортинг Брага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

