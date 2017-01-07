Насьональ
    Завершено
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    0
    -
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    14:45
    07.01.17
    Стадион да Мадейра
    Спортинг Брага
      Чемпионат Португалии • Тур 16
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Насьональ
      • Спортинг Брага
      • Кампос
        90'
      • ГонсалвешЖота
        83'
      • Алан
        73'
      • Шека
        73'
      • ДжаванГойяно
        73'
      • ХамзауиБонилья
        68'
      • Сантана да Силва
        67'
      • БарбозаКембо
        67'
      • Барбоза
        66'
      • КрисланПиньо
        61'
      • ОртаАлан
        60'
      • Крислан
        59'
      • Корреа
        55'
      • 1-ый тайм
      • Насьональ
      • Спортинг Брага
      • Вилсон
        39'
      • Байяно
        30'
      • Джаван
        12'
      Перед матчем

      Онлайн
      Насьональ - Спортинг Брага
      Чемпионат Португалии - 7 января 2017

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Насьональ – Спортинг Брага на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:45 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Предраг Йоканович или Антонио Жорже Роша Симау? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Насьональ – Спортинг Брага? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Насьональ и Спортинг Брага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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