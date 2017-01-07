Онлайн

ГД Эшторил-Прая - Маритиму

Чемпионат Португалии - 7 января 2017

Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем ГД Эшторил-Прая – Маритиму на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Pedro Gomez Carmona или Даниэл Рамос? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче ГД Эшторил-Прая – Маритиму? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются ГД Эшторил-Прая и Маритиму, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

