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- 2-ой тайм
- Андради КоштаДейвисон90'
- ИндиоБазелюк80'
- Антонио69'
- ФариашГомес68'
- ДжуссеДиего Соуза67'
- Энрике Феррейра Де БессаБарруш Суареш66'
- Сен57'
- Аилтон55'
- Перерыв
- ТайраАмадо45'
- 1-ый тайм
- Андради Кошта45'
- Раул37'
Перед матчем
Онлайн
ГД Эшторил-Прая - Маритиму
Чемпионат Португалии - 7 января 2017
Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем ГД Эшторил-Прая – Маритиму на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Pedro Gomez Carmona или Даниэл Рамос? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче ГД Эшторил-Прая – Маритиму? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются ГД Эшторил-Прая и Маритиму, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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