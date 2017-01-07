ГД Эшторил-Прая
    Завершено
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    0
    -
    1
    0
    19:00
    07.01.17
    Антониу Коимбра да Мота
    Маритиму
    Чемпионат Португалии • Тур 16
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • ГД Эшторил-Прая
    • Маритиму
    • Андради КоштаДейвисон
      90'
    • ИндиоБазелюк
      80'
    • Антонио
      69'
    • ФариашГомес
      68'
    • ДжуссеДиего Соуза
      67'
    • Энрике Феррейра Де БессаБарруш Суареш
      66'
    • Сен
      57'
    • Аилтон
      55'
    • Перерыв
    • ГД Эшторил-Прая
    • Маритиму
    • ТайраАмадо
      45'
    • 1-ый тайм
    • ГД Эшторил-Прая
    • Маритиму
    • Андради Кошта
      45'
    • Раул
      37'
    Перед матчем

    Онлайн
    ГД Эшторил-Прая - Маритиму
    Чемпионат Португалии - 7 января 2017

    Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем ГД Эшторил-Прая – Маритиму на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Pedro Gomez Carmona или Даниэл Рамос? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче ГД Эшторил-Прая – Маритиму? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются ГД Эшторил-Прая и Маритиму, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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