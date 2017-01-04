Судья удалил игрока «Порту» после того, как случайно на него наткнулся

Эпизод произошел на 79-й минуте матча Кубка португальской Лиги между «Порту» и «Морейренсе». Судья пятился назад и столкнулся с полузащитником «драконов» Данилу Перейрой, после чего предъявил ему желтую карточку, которая оказалась второй.

На 85-й минуте Годинью оставил «Порту» вдевятером, удалив полузащитника Ясина Браими.

Матч завершился победой «Морейренсе» со счетом 1:0.

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